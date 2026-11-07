Sezoni i Milanit po merr një kthesë gjithnjë e më shqetësuese. Rezultatet e dobëta, humbjet në Europë dhe pasiguria për të ardhmen po e vendosin klubin kuqezi përballë një problemi që shkon përtej fushës së lojës, atij financiar.
Humbja ndaj Ferencvaroshit, e treta në katër ndeshje të Europa League, ka komplikuar ndjeshëm objektivat e skuadrës së drejtuar nga Ruben Amorim.
Kualifikimi direkt në fazën e 16 skuadrave është bërë shumë më i vështirë, ndërsa edhe sigurimi i një vendi në fazën play-off nuk është më i garantuar.
Por shqetësimi më i madh lidhet me pasojat ekonomike. Një eliminim i parakohshëm nga Europa League mund t’i kushtojë Milanit rreth 8 milionë euro të ardhura të munguara nga fazat e mëtejshme të kompeticionit.
Edhe më i rëndë është rreziku i një tjetër mungese në Champions League. Nëse kuqezinjtë nuk arrijnë të sigurojnë kualifikimin për sezonin e ardhshëm, klubi rrezikon të humbasë të paktën 60 milionë euro nga shpërblimet e UEFA-s dhe të ardhurat prej biletave.
Një shifër që mund të arrijë deri në 70 apo 80 milionë euro.
Në total, duke llogaritur edhe të ardhurat e humbura nga një ecuri e dobët në Europë, dëmi financiar mund të kalojë 100 milionë euro.
Për një klub që synon të rikthehet mes më të mirëve të futbollit europian, këto shifra përbëjnë një shqetësim serioz për projektin e RedBird.
Presioni tashmë nuk është vetëm mbi trajnerin dhe futbollistët, por mbi të gjithë klubin.
Sepse për Milanin, në këtë fazë të sezonit, çdo rezultat negativ mund të ketë pasoja shumë më të mëdha se humbja e tre pikëve.
Klan News
/tvklan.al