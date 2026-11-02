Nëntori ka nisur i ftohtë dhe ashtu pritet të jetë edhe kjo javë e parë e tij.
Sinoptikanët parashikojnë se fillimi i javës dhe sidomos e marta do të ketë reshje shiu, ndërsa në zonat e thella malore nuk do të mungojnë as reshjet e borës.
Sinoptikanët parashikojnë se prej të mërkurës pritet një përmirësim i kushteve atmosferike, por do të jetë ftohtë, sidomos mëngjeset pritet të kenë temperatura tipike dimri.
Muaj nëntor sipas parashikimeve të sinoptikanëve pritet të jetë një muaj i lagësht.
Pasi është edhe një nga muajt që ka më shumë reshje në vendin tonë.
Klan News
/tvklan.al