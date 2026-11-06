Papa Leoni XIV është nisur për një udhëtim 12-ditor nëpër Amerikën e Jugut, ku miliona njerëz pritet të mblidhen gjatë aktiviteteve të tij.
Ati i Shenjtë rikthehet në një bastion katolik ku jetoi për dekada të tëra si misionar, pasi iu nënshtrua një operacioni për kancerin e mushkërive muajin e kaluar.
Leoni XIV do të vizitojë Uruguain, Argjentinën dhe Perunë deri më 17 nëntor, në një nga turnetë ndërkombëtar më të mundimshëm të ndërmarrë nga një udhëheqës katolik në dekadat e fundit.
Vatikani njoftoi këtë javë se Papa është shëruar plotësisht nga operacioni dhe se nuk po merren masa paraprake të veçanta për këtë turne, gjatë të cilit Ati i Shenjtë do të ndalojë nëpër 10 qytete dhe do të mbajë 36 fjalime.
Papa ka kaluar dekada në Peru dhe është bërë shtetas peruan. Ai e konsideron këtë turne si një “kthim në shtëpi, në vende ku ka kaluar një kohë të gjatë dhe me të cilat ndihet ngushtësisht i lidhur”, tha zëdhënësi i Vatikanit, Matteo Bruni.
Ai deklaroi se fjalimet e Papës gjatë këtij udhëtimi do të trajtojnë një sërë çështjesh me të cilat përballet kontinenti, përfshirë shkatërrimin e mjedisit, trafikimin e armëve dhe paqëndrueshmërinë politike rajonale.
Klan News
/tvklan.al