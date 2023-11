Pas Adi Krastës, zbulohen anëtarët e tjerë të “X Factor Albania”

20:07 09/11/2023

“X Factor Albania” do të startojë shumë shpejt në Tv Klan për të zbuluar talentet më të reja muzikore. Por kush janë emrat e profesionistëve që do të përzgjedhin dhe do të kërkojnë për të zbuluar se cili mes konkurrentëve ka faktorin që e bën të veçantë?

Në faqen zyrtare të “X Factor Albania” në Instagram janë zbuluar emrat e tjerë krahas prezantuesit Adi Krasta.

Një nga emrat më të shquar të të gjitha edicioneve të “X Factor Albania”, pasi ka rrëmbyer vendin e parë, Arilena Ara rikthehet në skenën që nisi karrierën si anëtare zyrtare e jurisë.

Një tjetër artiste e talentuar që në ka krenuar me talentin dhe fitoret e saj do të zërë vendin si anëtare zyrtare e jurisë për të dhënë gjykimet dhe vlerësimet e saj profesioniste, Elhaida Dani.

Dy anëtarë të ftuar jurie do të jenë pjesë e “X Factor Albania”. Vesa Luma ka arritur të fitojë zemrat e çdo gjenerate me talentin dhe zërin e saj të veçantë por edhe me çiltërsinë që e karakterizon. Ajo do të gjykojë pjesëmarrësit e audicionit të dytë të talent show-t.

Personazhi tjetër njihet për energjinë, zërin e veçantë që numëron dhjetëra hite por kësaj here do të japë edhe gjykimin e tij si pjesë e jurisë.

