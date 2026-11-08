Dy persona kanë humbur jetën dhe 33 të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti të rëndë rrugor të ndodhur mëngjesin e kësaj të diele në Kroaci. Një autobus me pasagjerë nga Serbia ka dalë nga rruga dhe është përmbysur në autostradën A3, duke shkaktuar viktima dhe dhjetëra të plagosur, njoftoi Ministria kroate e Shëndetësisë.
Aksidenti ndodhi rreth orës 07:25 me orën lokale, pranë qytetit të Ivanić Gradit, në segmentin rrugor që të çon drejt kryeqytetit Zagreb. Sipas informacioneve paraprake të publikuara nga mediat lokale, autobusi kishte 33 pasagjerë dhe dy drejtues mjeti, kur për arsye që ende nuk janë bërë të ditura, doli nga karrexhata, përplasi barrierën mbrojtëse dhe u përmbys anash rrugës.
Nga 33 personat e plagosur, gjashtë kanë marrë dëmtime të rënda, ndërsa 27 të tjerët kanë pësuar lëndime më të lehta. Autoritetet shëndetësore konfirmuan bilancin e viktimave dhe të plagosurve, ndërsa të gjithë personat e lënduar janë transportuar për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore në spitalet e zonës së Zagrebit.
Në vendngjarje mbërritën menjëherë ekipet e emergjencës, mes tyre 15 zjarrfikës dhe një helikopter shpëtimi. Dëshmitarët në vendngjarje raportuan se kishin parë disa prej të plagosurve të shtrirë në bar, të mbuluar me batanije, përpara se të transportoheshin drejt spitaleve. Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet pritet të kryejnë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.