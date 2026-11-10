Përfaqësuesja e Kosovës po përgatitet për dy ndeshjet e fundit të këtij edicioni të Ligës së Kombeve, me synimin për të siguruar vendin e parë në Grupin B3 dhe një mundësi për ngjitjen në një kategori më të lartë.
Vëmendja e Dardanëve është përqendruar fillimisht te përballja me Izraelin, që do të zhvillohet të shtunën në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
Kjo sfidë konsiderohet vendimtare për fatet e grupit, pasi Kosova aktualisht numëron 5 pikë dhe synon të barazojë Austrinë, që mban kreun e renditjes.
Një fitore ndaj Izraelit do t’i jepte Kosovës mundësinë të afrohej me kreun dhe të mbante gjallë objektivin për një biletë në fazën play-off të ngjitjes në Ligën A.
Në prag të këtyre dy sfidave të rëndësishme, Kombëtarja ka marrë edhe një vizitë të veçantë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka vizituar Dardanët në hotelin “Emerald”, ku është pritur nga presidenti i FFK-së, Agim Ademi, përzgjedhësi Franco Foda dhe futbollistët.
Gjatë takimit, Presidentja vlerësoi kontributin e futbollistëve në përfaqësimin e vendit në arenën ndërkombëtare, duke i cilësuar ata si ambasadorët më të mirë të Kosovës.
Pas përballjes me Izraelin në Prishtinë, Kosova do të udhëtojë drejt Irlandës, ku tre ditë më vonë do të luajë ndeshjen e fundit të këtij edicioni.
Dardanët synojnë ta mbyllin këtë fazë me rezultate pozitive, për të realizuar objektivin e madh, ngjitjen në një nivel më të lartë të futbollit evropian.
Klan News
/tvklan.al