Homazhet për Papa Françeskun në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, të nisura të mërkurën, u përmbyllën mbrëmjen e kësaj të premteje ne ora 19:00.

Selia e Shenjtë beri ditur se për tre ditë me radhë, rreth 250 mijë njerëz bënë homazhe në nderim të Atit të Shenjtë.

Nuk munguan liderët boterore, si presidenti francez Makron me bashkëshorten, presidenti brazilian Lula, kryeministri hungarez Orban.

Pas mbylljes së homazheve, nisen menjëherë përgatitjet për përcjelljen e Papa Françeskut në banesën e fundit. Riti i mbylljes se arkivolit të Papës, u kryesua nga Kardinali Kevin Joseph Farrell, Administratori i Kishës së Shenjtë Romake. Selia e Shenjtë njoftoi se procesioni i varrimit do të zgjasë 1 orë edhe gjatë rrugëtimit rreth 5 kilometërsh nga bazilika e Shën Pjetrit deri tek ajo e Santa Maria Maxhores ku do të prehet përgjithmonë. Kortezhi do të lëvizë me një shpejtësi prej 5 kilometrash në orë, për t’iu dhënë mundësi kalimtarëve dhe të pranishmëve t’i bëjnë homazhe për herë të fundit nga distanca.

Ceremonia mortore zhvillohet të shtunën ora 10.00. Pjesëmarrjen e kanë konfirmuar 182 delegacione, ndër të cilët 130 kanë mbërritur tashmë në Romë, mes tyre 50 krerë shtetesh dhe 10 mbretër. Në ceremoni do të jetë i pranishëm edhe presidenti amerikan Donald Tramp dhe bashkëshortja, presidenti ukrainas Volodimir Zelenski dhe një delegacion rus me urdhër të Vladimir Putinit.

Papa Françesku është i pari lider i Selisë së Shenjtë që varroset jashtë bazilikës së Shën Pjetrit në më shumë se 1 shekull. Të shtunën Roma do të jetë e blinduar. Për garantimin e sigurisë gjatë ceremonisë janë angazhuar 4 mijë trupa policie dhe ushtrie, si dhe do të angazhohen 4 mijë vullnetarë.

