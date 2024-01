Targat, Kosova zbaton reciprocitetin

16:20 05/01/2024

Kurti: Vendimi mund të ndryshojë nga sjellja e Serbisë

Pesë ditë pasi Serbia kishte nisur të zbatojë vendimin që targat RKS që hyjnë në Serbi të mos kenë nevojë për letra ngjitëse në simbole, të njëjtin vendim e ka marrë qeveria e Kosovës për targat serbe.

Tash e tutje edhe edhe qytetarët serbë që hyjnë në Kosovë nuk do të kenë nevojë të vendosin letra ngjitëse në simbolet e targave.

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se vendimi për heqjen e letrave ngjitëse nga targat e Serbisë mund të ndryshojë po qe se ndryshon qasja apo sjellja e autoriteteve serbe për lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS.

Ai ka theksuar se vendimi ka ardhur pas përdorimit 2-vjeçar të çështjes së targave si pretekst nga ana e Serbisë për të tensionuar situatën e sigurisë në veri të vendit dhe si përpjekje për të ulur kritikat nga bashkësia ndërkombëtare mbi Serbinë pas parregullsive në zgjedhjet e 17 Dhjetorit atje.

Kurti është shprehur se njohjen e targave RKS, Serbia po e përdor për të mbuluar refuzimin zyrtar të Marrëveshjes së Brukselit dhe për ta ulur presionin nga Perëndimi për zgjedhjet e manipuluara në Serbi, ka shkruar Kurti në Facebook

“Çështja e targave në Kosovë në Shtator të vitit 2021, përdorej për të kërcënuar Kosovën e rajonin edhe përmes aeroplanëve rusë Mig-29 të ngritur në qiell përreth kufirit dhe duke tentuar destabilizim në veri të vendit veçanërisht nëpërmjet 16 barrikadave të cilat ishin ngritur rrugëve të katër komunave veriore për tri javë rresht në Dhjetorin e vitit 2022. Kurse në Dhjetorin e vitit që porsa lamë pas 2023, ky vetëdisiplinim i Serbisë përdoret për të ulur presionin nga Perëndimi demokratik (Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar) mbi Serbinë për zgjedhjet e manipuluara e jodemokratike, por edhe për të mbuluar refuzimin zyrtar të Marrëveshjes Bazike të Brukselit që i ka bërë letra e Kryeministres së Serbisë Ana Bërnabiç drejtuar Këshillit të BE-së me 13 Dhjetor, e për të maskuar përgjegjësinë e tyre lidhur me sulmin terrorist e kriminal në Banjskë të Zveçanit me 24 Shtator 2023”.

Për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje fillimisht më 2011, gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve.

