Britania dhe Franca do të udhëheqin një stërvitje ushtarake për të testuar aftësinë e një force shumëkombëshe për t’u dislokuar në Ukrainë, në rast se arrihet një marrëveshje paqeje.
Gati 3000 personel ushtarak nga 12 vende evropiane do të marrin pjesë në këtë ushtrim, i cili do të zhvillohet këtë muaj në Poloninë fqinje nga datat 9-22 nëntor.
Stërvitja “Koalicja” do të jetë një provë se si të lëvizë, mbrojë dhe furnizohet një forcë në Ukrainë. Avionët luftarakë do të simulojnë se si do të sigurojnë avionët komercialë sapo qielli i Ukrainës të mund të rihapet.
Turqia ka rënë dakord të udhëheqë misionin detar, me qëllimin përfundimtar për të pastruar minat dhe për të lejuar rifillimin e tregtisë në Detin e Zi.
Përveç Mbretërisë së Bashkuar, trupat do të vijnë nga Franca, Belgjika, Estonia, Gjermania, Lituania, Holanda, Polonia, Spanja, Suedia dhe Turqia.
Megjithatë, ka ende më shumë pyetje sesa përgjigje lidhur me mënyrën se si një forcë e tillë ushtarake do të funksiononte në praktikë.
Zyrtarët perëndimorë theksojnë se çdo forcë e dërguar në Ukrainë nuk do të merrte pjesë në operacione sulmuese, e as nuk do të përfshihej në misione paqeruajtëse apo në monitorimin e armëpushimit.
Gjithashtu, këto forca nuk do të vepronin nën komandën e NATO-s dhe nuk do të vendoseshin në vijën e frontit.
Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë në diskutime, por nuk po kontribuojnë në këtë mision.
Zyrtarët perëndimorë nuk kanë dhënë detaje mbi rregullat e angazhimit në rast se trupat ndërkombëtare do të sulmoheshin në Ukrainë, ndonëse theksojnë se forca do të jetë në gjendje të mbrojë veten.
Klan News
/tvklan.al