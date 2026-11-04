04 nëntor 2026- Presidenti Donald Trump ka humbur zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA, por do të qëndrojë në Shtëpinë e Bardhë edhe për dy vite të tjera.
I dobësuar politikisht dhe përballë një Kongresi të kontrolluar nga demokratët, presidenti amerikan pritet të përqendrohet te tarifat doganore, politika e jashtme dhe ashpërsimi i masave kundër emigracionit.
Sipas një plani emergjence, të hartuar që në prill nga bashkëpunëtorët e tij, veçanërisht nga përgjegjësi i buxhetit, Russell Vought, Trump do të synojë të qeverisë përmes kompetencave ekzekutive, pa pasur nevojë për miratimin e Kongresit.
Në fokus do të jenë tarifat e reja, ndërhyrjet në industri dhe tregti, si dhe kufizimet mbi vizat e punës dhe studimit.
Megjithatë, presidenti do të përballet me një pengesë të rëndësishme: financimin e qeverisë. Kushtetuta amerikane i jep Kongresit kompetencën për të kontrolluar shpenzimet publike.
Për këtë arsye, Trump po përpiqet të sigurojë miratimin e një pakete të madhe financimi, veçanërisht për aparatin ushtarak, përpara se Kongresi i ri të marrë detyrën më 3 janar.
Vetoja, arma e Trumpit kundër demokratëve
Me marrjen e kontrollit të Kongresit nga demokratët, pritet të nisë një përplasje e fortë politike. Demokratët do të synojnë të shfuqizojnë urdhrat ekzekutivë të presidentit dhe të miratojnë masa sociale për zgjerimin e mirëqenies, por Trump ka paralajmëruar se do t’i bllokojë me veto.
Për ta rrëzuar një veto presidenciale nevojitet mbështetja e dy të tretave të të dy dhomave të Kongresit, një prag që e bën jashtëzakonisht të vështirë kalimin e ligjeve kundër vullnetit të presidentit.
Kështu, edhe pse demokratët do të kenë shumicën parlamentare, hapësira e tyre për të ndryshuar politikat e Trumpit do të jetë e kufizuar.
Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të hyjnë në një periudhë bllokimi institucional që mund të zgjasë deri në zgjedhjet presidenciale të vitit 2028.
Megjithatë, kompromiset nuk përjashtohen. Demokratët mund të përdorin financimin e qeverisë si instrument presioni, por Trump, i cili nuk mund të kandidojë më për një mandat të tretë, mund të jetë i gatshëm të përballojë edhe një mbyllje të administratës federale.
Dy fushat ku mund të gjendet një marrëveshje mes palëve janë politikat e strehimit dhe reforma e drejtësisë penale.
Politika e jashtme, fusha ku Trump mund të veprojë më lirshëm
Pavarësisht bllokimit të mundshëm të Kongresit, Trump do të ketë më shumë hapësirë veprimi në politikën e jashtme dhe atë ushtarake.
Për të treguar se mbetet ende në kontroll, presidenti mund të rifillojë iniciativat në Gjirin Persik, të intensifikojë dialogun me Xi Jinping dhe Vladimir Putin, si dhe të shqyrtojë mundësinë e një ndërhyrjeje të befasishme kundër Kubës.
Në planin e brendshëm, ai do të duhet të përballet edhe me pakënaqësitë brenda Partisë Republikane. Humbja në zgjedhje mund të dobësojë kontrollin e tij mbi partinë dhe të vështirësojë përpjekjet për të përcaktuar pasardhësin e tij politik.
Edhe zëvendëspresidenti JD Vance del i dobësuar nga rezultati i zgjedhjeve, pasi ishte angazhuar fuqishëm në fushatën republikane.
Në këtë klimë, zgjedhjet paraprake republikane të vitit 2028 mund të shndërrohen në një përballje të gjerë mes konservatorëve tradicionalë dhe fraksioneve të ndryshme të lëvizjes MAGA, nga populistët e rinj te nacionalistët e krishterë dhe mbështetësit e teknokracisë së Silicon Valley.
Demokratët paralajmërojnë hetime ndaj Trumpit dhe Hegseth
Një tjetër sfidë e rëndësishme për presidentin amerikan do të jetë vala e hetimeve parlamentare që demokratët pritet të nisin ndaj tij dhe anëtarëve të administratës.
Në shënjestër do të jetë veçanërisht sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, për veprimet ushtarake kundër anijeve të dyshuara për trafik droge në Detin e Karaibeve.
Sipas raportimeve, në disa raste anijet janë shkatërruar me raketa, ndonëse mund të ishin ndaluar dhe ekuipazhet arrestuar nga forcat detare amerikane. Në të paktën një rast, objektivi dyshohej se ishte një grup peshkatarësh.
Trump pritet të përballet gjithashtu me hetime për pasurimin e tij dhe të familjes, si dhe për politikat e deportimit masiv të emigrantëve, të cilët në disa raste janë dërguar në vende ku nuk garantohet respektimi i të drejtave të njeriut.
Një pjesë e demokratëve kërkon edhe një përpjekje të tretë për shkarkimin e presidentit përmes procedurës së “impeachment“, por drejtuesit e partisë duket se synojnë ta shmangin këtë skenar, duke pasur parasysh rezultatet e kufizuara të dy përpjekjeve të mëparshme.
Demokratët do të duhet të tregojnë kujdes që hetimet të mos perceptohen si një përpjekje për të dënuar gjithçka që republikanët kanë bërë gjatë viteve të Trumpit.
Një qasje e tillë mund të bashkojë sërish republikanët rreth një lideri që, pas humbjes së fundit, konsiderohet politikisht në rënie.
Në këto kushte, dy vitet e fundit të presidencës Trump pritet të karakterizohen nga përplasje të forta politike, hetime parlamentare dhe një Kongres i bllokuar, ndërsa gara për pasardhësin e tij në vitin 2028 nis të marrë formë.
/tvklan.al