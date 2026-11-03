Amerikanët u drejtohen kutive të votimit këtë të martë për zgjedhjet e mesmandatit, të cilat mund të përcaktojnë jo vetëm të ardhmen politike të presidentit Donald Trump, por edhe drejtimin që do të marrë politika amerikane në dy vitet e fundit të mandatit të tij.
Votimet, ku vendoset kontrolli i Dhomës së Përfaqësuesve dhe i Senatit, zhvillohen në një moment të vështirë për Partinë Republikane, e cila po përballet me pakënaqësi në rritje për shkak të kostos së jetesës, shtrenjtimit të karburanteve dhe pasojave ekonomike të tarifave tregtare dhe luftës me Iranin.
Sondazhet tregojnë se ekonomia dhe çmimet e larta janë shqetësimi kryesor i votuesve, ndërsa niveli i miratimit të politikave të Trumpit ka rënë në rreth 38%, duke e bërë më të vështirë për republikanët të ruajnë mbështetjen edhe në shtetet që tradicionalisht konsiderohen bastione të tyre.
Përballë kësaj situate, Trump ka zhvilluar një fushatë intensive, duke mbajtur dhjetëra tubime në të gjithë vendin dhe duke u kërkuar votuesve që ta konsiderojnë sikur emri i tij të ishte në fletën e votimit. Në ditët e fundit të fushatës, presidenti është përqendruar edhe në shtete si Ajova dhe Kansas, ku republikanët kanë pasur historikisht mbështetje të fortë, por ku këtë herë gara po rezulton më e vështirë.
Partia Republikane ka shpenzuar qindra miliona dollarë për reklama politike në këto zona, një tregues se shqetësimi për humbjen e vendeve në Kongres është rritur ndjeshëm. Analistët vlerësojnë se fakti që republikanët po investojnë kaq shumë në shtete ku zakonisht fitojnë me diferencë të konsiderueshme tregon se ata po zhvillojnë një fushatë më shumë në mbrojtje të pozicioneve të tyre sesa për zgjerimin e ndikimit politik.
Lufta me Iranin dhe ndikimi i saj në ekonominë amerikane janë kthyer në një nga pikat më të dobëta të administratës Trump. Çmimi i naftës për automjetet me naftë, që para nisjes së konfliktit në shkurt ishte rreth 3.75 dollarë për galon, arriti në 6.52 dollarë në shtator, ndërsa inflacioni është rritur nga 3% në momentin kur Trump mori detyrën në 3.7% aktualisht.
Votuesit shprehen të pakënaqur me rritjen e çmimeve të karburanteve, ushqimeve dhe produkteve të përditshme, duke fajësuar presidentin për politikat e tij dhe për përfshirjen në konfliktin me Iranin. Pakënaqësia po ndihet edhe në shtete ku Trump fitoi me diferencë të madhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, si Teksasi, Ohajo dhe Kansas, ku demokratët tashmë shihen si pretendentë seriozë për të fituar vende në Senat.
Megjithatë, dobësimi i mbështetjes për Trumpin nuk do të thotë automatikisht se demokratët do të kenë një fitore të madhe. Një pjesë e votuesve republikanë shprehen të pakënaqur me disa prej vendimeve të presidentit, veçanërisht me ndërhyrjet në arenën ndërkombëtare, por nuk janë të gatshëm të mbështesin demokratët për shkak të dallimeve të thella ideologjike dhe vlerave konservatore.
Sipas sondazheve të fundit, ndërsa vetëm 38% e amerikanëve miratojnë punën e Trumpit, mbështetja pozitive për Partinë Demokratike është edhe më e ulët, në rreth 29%. Kjo tregon se frustrimi ndaj presidentit nuk përkthehet domosdoshmërisht në dëshirën për të votuar për opozitën, duke e bërë rezultatin e zgjedhjeve të vështirë për t’u parashikuar.
Ndërkohë, demokratët po i shohin këto zgjedhje edhe si një mundësi për të testuar strategjinë e tyre për garën presidenciale të vitit 2028. Brenda partisë mbeten të dukshme përçarjet politike dhe mungesa e një figure të vetme që mund të bashkojë të gjitha grupimet, ndërsa kandidatët e rinj dhe figurat në rritje, si Jon Ossoff në Xhorxhia dhe James Talarico në Teksas, do të jenë ndër emrat që do të ndiqen me vëmendje.
Rezultatet do të tregojnë nëse demokratët kanë mundësi të fitojnë edhe në shtete tradicionalisht republikane dhe nëse mund të rikthejnë mbështetjen e votuesve në zonat rurale. Për Trumpin, nga ana tjetër, zgjedhjet përbëjnë një provë të rëndësishme të ndikimit të tij politik: një humbje e kontrollit të Kongresit mund t’i vështirësojë ndjeshëm dy vitet e fundit të presidencës dhe të shënojë një kthesë në kapitullin e fundit të dominimit të tij në politikën amerikane.
/tvklan.al