Administrata e Donald Trump është më e vendosur se kurrë për largimin e emigrantëve të paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara, duke ofruar 1000 dollarë për çdo të huaj i cili do të ikë në mënyrë vullnetare.

Por si do e dijë Amerika që emigranti i paligjshëm ka ikur me të vërtetë, e si do i japë paratë?

Departamenti i Sigurisë Kombëtare e Shteteve të Bashkuara, ka bërë një njoftim zyrtar, nga ku shkruan se gjithçka ndodh përmes aplikacionit CBP Home. Nga ky aplikacion, taksapaguesit amerikanë do u reduktohet çmimi i largimit të këtyre emigrantëve deri në 70%.

Sipas Sigurisë Kombëtare, është më dinjitoze vetë-largimi duke u regjistruar në këtë program, e të përfitojnë 1000 dollarë kur të mbërrijnë në atdheun e tyre, se sa të përzihen nga Shtetet e Bashkuara.

“Sot, Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) njoftoi një mundësi historike për të huajt e paligjshëm që të marrin ndihmë financiare, për të lehtësuar udhëtimin për t’u kthyer në vendin e tyre të origjinës përmes Aplikacionit CBP Home. Çdo i huaj i paligjshëm që përdor Aplikacionin CBP Home për t’u vetëdeportuar do të marrë gjithashtu një pagesë prej 1,000 dollarësh, e cila paguhet pasi kthimi i tyre në vendin e tyre të jetë konfirmuar përmes aplikacionit”.

“Vetë-deportimi është një mënyrë dinjitoze për t’u larguar nga SHBA-ja dhe do t’u lejojë të huajve të paligjshëm të shmangin takimin me Zyrën e Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE). Edhe me koston e pagesës, parashikohet që përdorimi i CBP Home do të ulë kostot e një deportimi me rreth 70 përqind. Aktualisht, kostoja mesatare për të arrestuar, ndaluar dhe larguar një të huaj të paligjshëm është 17,121 dollarë. Përdorimi i parë i ndihmës për udhëtim ka rezultuar tashmë i suksesshëm. Një i huaj i paligjshëm që Administrata Biden lejoi të hynte në vendin tonë e përdori së fundmi programin për të marrë një biletë për një fluturim nga Çikago në Honduras. Bileta shtesë janë rezervuar tashmë për këtë javë dhe javën pasardhëse”.

Ndërsa sekretarja Kristi Noem u shpreh: “Nëse jeni këtu ilegalisht, vetë-deportimi është mënyra më e mirë, më e sigurt dhe më efektive nga ana e kostos për t’u larguar nga Shtetet e Bashkuara për të shmangur arrestimin. DHS tani po u ofron të huajve të paligjshëm ndihmë financiare për udhëtim dhe një pagesë për t’u kthyer në vendin e tyre të origjinës përmes aplikacionit CBP Home. Ky është opsioni më i sigurt për zbatimin e ligjit, të huajt dhe është një kursim prej 70% për taksapaguesit amerikanë. Shkarkoni aplikacionin CBP Home SOT dhe vetë-deportohuni. ”

“Të huajt e paligjshëm që paraqesin qëllimin e tyre për t’u vetë-deportuar vullnetarisht në CBP Home gjithashtu nuk do të kenë përparësi për ndalim dhe largim përpara largimit të tyre, për sa kohë që ata demonstrojnë se po bëjnë hapa domethënës në përfundimin e atij largimi. Pjesëmarrja në CBP Home Vetë-Deportim mund të ndihmojë në ruajtjen e mundësisë që një i huaj i paligjshëm të rihyjë ligjërisht në Shtetet e Bashkuara në të ardhmen. Të huajt që kualifikohen duhet të paraqesin “Qëllimin për Largim” përmes aplikacionit CBP Home. Për më shumë informacion, vizitoni DHS.gov/CBPhome”, thuhet më tej në njoftimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare në SHBA.

/tvklan.al