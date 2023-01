18 muaj kontratë për Sylvinhon

Shpërndaje







16:22 04/01/2023

Kushti i FSHF, kualifikimi në Euro 2024

18 muaj kontratë me kushtin për ta kualifikuar Shqipërinë për në finalet e Europianit 2024. Kjo është ajo për të cilën ka rënë dakord Sylvinho për të marrë drejtimin e Kombëtares Shqiptare të futbollit.

Trajneri brazilian pritet të firmosë kontratën të hënën e ardhshme, ku do te kete edhe një konferencë të përbashkët shtypi me Presidentin e federatës Armand Duka dhe ish-trajnerin Edoardo Reja.

Tekniku i ri do të ketë një detyrë të vështirë. Ai duhet të njohë shumë shpejt grupin e futbollistëve, cilësitë dhe aftësitë e tyre në mënyrë që të mund të ndërtojë formacione dhe rreshtime për ndeshje të suksesshme.

Edhe lojtarët duhet të kuptojnë se çfarë do të kërkojë drejtuesi i ri.

Ndeshjet kualifikuese të Euro 2024 do të nisin në Mars dhe braziliani duhet të kuptojë gjithçka nga kombëtarja nëpërmjet videove të ndeshjeve të mëparshme nën drejtimin e Rejas. Në stafin e tij do të ketë edhe ish-futbollistë të kombëtares siç kanë qënë Bulku dhe Salihi që mund të shpërbejnë për ta informuar më mirë trajnerin mbi lojtarët.

Sa i përket kushteve financiare, ato nuk bëhen të ditura, por burime pranë Federates thonë se bashkë me anëtarët e tjerë të stafit, fatura do të jetë afërsisht 55 mijë Euro në muaj, ku vetëm trajneri do të ketë një pagë 30 mijë Euro.

Në total shuma arrin në 1 milionë Euro në 18 muaj.

Por nëse Shqipëria kualifikohet për në Euro 2024, ajo do të përfitojë edhe një bonus të mirë financiar për të, përveç rinovimit të kontratës.

Tv Klan