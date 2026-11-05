Ndeshja mes Shqipërisë dhe Bjellorusisë në UEFA Nations League, do të zhvillohet pa praninë e tifozëve.
Përballja e planifikuar më 15 nëntor në Budapest të Hungarisë, do të luhet me dyer të mbyllura, duke u mohuar edhe tifozëve shqiptarë mundësinë për të mbështetur nga afër kuqezinjtë.
Shkak janë sanksionet e vendosura nga UEFA ndaj Bjellorusisë, të cilat parashikojnë që kombëtarja dhe klubet e këtij vendi t’i zhvillojnë ndeshjet si pritëse në terrene neutrale dhe pa spektatorë.
Ky vendim i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, i marrë më 3 mars 2022, vijon të jetë në fuqi dhe zbatohet edhe për sfidën ndaj Shqipërisë.
Pavarësisht se takimi do të luhet në kryeqytetin hungarez dhe jo në territorin bjellorus, stadiumi nuk do të hapet për publikun.
Kështu, kuqezinjtë do të duhet të luajnë ndeshjen e fundit të grupit pa mbështetjen e tifozëve në shkallët e stadiumit.
Për kuqezinjtë, kjo do të jetë ndeshja e fundit e fazës së grupeve në Ligën e Kombeve, një përballje e rëndësishme për të mbyllur aventurën në Grupin C1.
Shqipëria ndodhet në vendin e parë me 10 pikë pas 4 ndeshjeve, teksa këtë muaj do të masin forcat edhe me Finlandën më 12 nëntor dhe Bjellorusinë tre ditë më pas.
Të dy përballjet do të përjetohen ekskluzivisht dhe falas në TV kombëtar Klan.
Klan News
/tvklan.al