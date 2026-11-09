9 Nëntor, 2026- Në prag të dy ndeshjeve të fundit në Nations League ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë, portieri i Kombëtares, Etrit Berisha u shpreh se objektiv mbetet vendi i parë në grup.
Gardiani kuqezi ftoi gjithashtu tifozët në stërvitjen e parë që do zhvillojë sot kombëtarja e cila do jetë e hapur për publikun.
“Secila ndeshje besoj që ka historikun e vet. Ne duhet të fokusohemi tek objektivi që kemi. Sot do bëhet stërvitja e parë. Dua ti ftoj të gjithë tifozët të cilët duan të na përkrahin në stërvitjë, do jetë e hapur për të gjithë. Për ne është me shumë rëndësi që ti kemi tifozët afër. Objektivit jonë është që të fitohet kjo ndeshje dhe të kemi vendin e parë”, tha Berisha.
Portieri i kombëtares u pyet edhe për kartonin e kuq që mori në ndeshjen ndaj Finlandës ku pranoi se ai rast ndryshoi rrjedhën e lojës, por shtoi se ai moment tashmë është kaluar.
“Gjërat që kanë ndodhur nuk mund të kthehen mbrapa. Gjithsesi ishte një moment ku edhe ndryshoi rrjedha e lojës. Ishte ndoshta edhe fatkeqësi pasi pas një gabimi filloi edhe pranimi i golit edhe e bën më të vështirë gjithçka. E kemi kaluar besoj atë moment. Duhet të fokusohemi tani, gjithçka e kemi në dorën tonë. Besoj se ekipi do paraqitet mirë pasi dëshira është shumë e madhe”, theksoi Berisha.
Gardiani kuqezi tregoi edhe diferencat mes Shqipërisë dhe Finlandës.
“Kemi lojtarë më kualitativë. Ka lojtarë me eksperiencë. Por nuk duhet nënvlerësuar Finlanda dhe e kemi parë edhe në ndeshjen e fundit. Mendoj se kemi marrë një mësim shumë të mirë me San Marinon që nuk duhet të nënvlerësohet kundërshtari”, tha Berisha.
/tvklan.al