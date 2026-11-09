Lufta me Iranin në udhëkryq/ Trump kërkon bisedime me Rusinë dhe Kinën, Teherani vendos kushte

Cili është propozimi dy-ditor i Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit?
Ministri i Jashtëm i Iranit i ka kërkuar SHBA-së të pranojë propozimin dy-ditor të Teheranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se “ferri do të bjerë si shi” nëse ndodhin sulme të reja.
Duke folur për Al Jazeera muajin e kaluar, Araghchi tha se plani u zhvillua me ndërmjetësuesit e Katarit dhe u bazua në planin shtatëditor që Irani njoftoi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator.
“Ditën e parë, SHBA-të zbatojnë një sërë masash. Ditën e dytë, Ngushtica e Hormuzit do të rihapet dhe lundrimi do të rikthehet në nivelin që ka qenë më parë”, tha ai.
Kërkesat iraniane përfshijnë:
Heqja e sanksioneve që SHBA-të vendosën ndaj Iranit pas rënies së Memorandumit të Mirëkuptimit (MM) të Islamabadit në korrik
Zvogëlimi i pranisë ushtarake amerikane në rajon
Rivendosja e përjashtimeve për naftën të dhëna në qershor si pjesë e Memorandumit të Mirëkuptimit
Lëshimi i fondeve të ngrira iraniane, përfshirë ato të mbajtura në Katar
Njohja zyrtare e rrugës së re detare në Ngushticën e Hormuzit të përpunuar nga Irani dhe Omani dhe mbyllja e të gjitha rrugëve të tjera
Duke i dhënë fund luftës në të gjitha frontet, përfshirë sulmet e Izraelit ndaj Libanit
Trump thotë se do të flasë me Xi dhe Putinin për t’i dhënë fund luftës kundër Iranit
Presidenti amerikan thotë se mendon të takohet me homologët e tij kinezë dhe rus, Xi Jinping dhe Vladimir Putin, në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në Shenzhen të Kinës javën e ardhshme.
“Një nga takimet, mendoj, do të jetë me Presidentin Putin dhe Presidentin Xi. Dhe kjo do të jetë interesante”, u tha ai gazetarëve në West Palm Beach në Florida. “Do të flasim për shumë gjëra, përfshirë denuklearizimin. Por do të flasim për shumë gjëra. Po përpiqemi t’i japim fund luftës në Iran dhe po ia dalim mbanë sepse, e dini, e tëra çfarë duhet të bëjmë është ta frenojmë.”
Trump tha se Operacioni i SHBA-së “Porta e Hekurt”, i cili synon të ndërpresë rrugët tokësore të furnizimit të Iranit, tani është në fuqi.
“Kjo do të thotë që asgjë nuk vjen nga toka. Dhe siç e dini, bllokada detare, asgjë nuk vjen nga uji”, tha ai.
APEC, i cili u themelua në vitin 1989, ka 21 anëtarë, përfshirë Australinë, Kanadanë, Japoninë, Kinën, Rusinë dhe SHBA-në. Udhëheqësit e saj takohen çdo vit.
Trump: Shumë njerëzve nuk i pëlqyen komentet e Vance për luftën me Iranin
Presidenti amerikan thotë se “shumë njerëzve nuk u pëlqyen” komentet e fundit të zëvendëspresidentit JD Vance, i cili fajësoi luftën ndaj Iranit për humbjen dërrmuese të Partisë Republikane në zgjedhjet e mesmandatit të javës së kaluar.
I pyetur nëse komentet kishin ndikuar në marrëdhënien e tyre, Trump tha: “Jo, aspak, por shumë njerëzve nuk u pëlqyen komentet e tij. Por mua jo. Ai kishte të drejtë, përveç një gjëje, ai duhet të kishte bërë edhe një deklaratë tjetër që mendoj se është shumë e rëndësishme: nëse do t’ju duhej ta bënit përsëri [sulmonit Iranin], a do ta bënit përsëri? Përgjigja është po. Për historinë, kjo do të mbahet mend si një nga gjërat më të mira që kemi bërë ndonjëherë. Sepse nëse ata do të kishin ndonjëherë një armë bërthamore, do ta hidhnin botën në erë.”
Irani mohon se kërkon të ketë armë bërthamore. Ai nënshkroi një marrëveshje me SHBA-në dhe fuqitë e tjera botërore në vitin 2015 që kufizoi programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, por marrëveshja u shemb pasi Trump u tërhoq prej saj në vitin 2018.