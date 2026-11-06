Cili është Milani i vërtetë i Ruben Amorimit? Për momentin, përgjigjja mbetet ende e paqartë. Në këtë fillim sezoni, kuqezinjtë kanë shfaqur dy fytyra krejtësisht të ndryshme, bindës dhe agresiv në derbi, por të pafuqishëm dhe pa identitet në arenën europiane.
Fitorja ndaj Interit ndezi entuziazmin e tifozëve, por ky gëzim zgjati vetëm pesë ditë. Përballë Ferencvaroshit, Milani u shfaq krejtësisht ndryshe, pa agresivitet, pa ide në lojë dhe pa aftësinë për të vënë në vështirësi kundërshtarin.
Bilanci në Europa League është shqetësues, humbje ndaj Benfikës, zhgënjim në Bournemouth, fitore në Salzburg dhe një tjetër disfatë ndaj Ferencvaroshit.
Pas katër ndeshjesh, Milani ka grumbulluar vetëm tri pikë, një bilanc që është shumë larg pritshmërive dhe objektivave të klubit.
Në përfundim të ndeshjes, trajneri Ruben Amorim zgjodhi të mos fshihej pas justifikimeve. Trajneri portugez pranoi përgjegjësinë për disfatën, por njëkohësisht shprehu hapur pakënaqësinë për qëndrimin dhe mentalitetin e skuadrës në fushë.
“Kur vesh fanellën e Milanit, ke një përgjegjësi. Nuk mund të zbresësh në fushë në këtë mënyrë. Nuk jemi ende gati të konkurrojmë në dy fronte, në kampionat dhe në Europë. Problemi nuk është teknik dhe as te rotacionet. Nuk ishim të përgatitur mendërisht për të kaluar nga derbi në një tjetër kompeticion. Duhet të ndryshojmë qëndrimin dhe të përmirësohemi, përndryshe gjithçka përfundon këtu”, tha Amorim.
Problemet e Milanit shfaqen edhe në repartin ofensiv. Gonçalo Ramos vazhdon të mos japë kontributin e pritur, ndërsa skuadra ka nevojë për më shumë alternativa në sulm.
Për këtë arsye, merkatoja e janarit mund të jetë një mundësi e rëndësishme për të ndërhyrë dhe për të përforcuar këtë repart.
Megjithatë, luhatjet në Europë nuk pasqyrohen në të njëjtën mënyrë në kampionat, ku Milani renditet aktualisht në vendin e pestë me 21 pikë.
Dy ecuri të ndryshme, që nxjerrin në pah vështirësitë e një skuadre ende në kërkim të identitetit të saj.
Klan News
/tvklan.al