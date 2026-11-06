6 Nëntor, 2026- Trajneri i Kombëtares, Rolando Maran po zhvillon një konferencë për shtyp ku do shpallë listën e lojtarëve të ftuar për dy ndeshjet e fundit të UEFA Nations League ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë.
Grumbullimi i Kombëtares do të nisë të hënën zyrtarisht me kuqezinjtë që nisin përgatitjet për dy sfidat vendimtare ndaj Finlandës, që luhet më datë 12 nëntor, ora 20:45 në stadiumin “Air Albania” dhe ndaj Bjellorusisë, që luhet më datë 15 nëntor në stadiumin “Illovszky Rudolf” të Budapestit në Hungari.
Shqipëria aktualisht renditet në vendin e parë në Grupin C1 me 9 pikë, e ndjekur nga Bjellorusia dhe Finlanda me nga 7 pikë secila.
Ndeshjet ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë do të transmetohen në Tv Klan.
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