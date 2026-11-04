Fitorja në derbi ndaj Interit i ka dhënë Milanit një shtysë të rëndësishme morale, por kuqezinjtë duhet të përqendrohen tashmë te Europa League.
Përballë Ferencvaros, trajneri Ruben Amorim pritet të bëjë ndryshime të shumta në formacion, duke u dhënë hapësirë edhe lojtarëve që kanë pasur më pak minuta aktivizimi.
Suksesi në derbi ka rikthyer qetësinë dhe besimin te Milani, por situata në Europa League mbetet larg pritshmërive.
Kuqezinjtë kanë grumbulluar vetëm tre pikë në po aq ndeshje, pas një fillimi të vështirë të kompeticionit, ku pësuan humbje ndaj Benficas në shtëpi dhe Bournemouth në transfertë.
Vendi i parë në renditje është gjashtë pikë larg, ndërsa kundërshtari i radhës, Ferencvaros, është mes skuadrave që kanë grumbulluar nëntë pikë.
Klubi hungarez, me një histori të pasur në futbollin evropian, përfaqëson një tjetër provë të rëndësishme për kuqezinjtë.
Pavarësisht rëndësisë së pikëve, Milani pritet të bëjë një rotacion të gjerë në këtë takim, duke kursyer disa prej titullarëve kryesorë.
Në portë pritet të aktivizohet Torriani, ndërsa në repartin defensiv Mario Gila mund të zëvendësohet nga Filippo Terracciano.
Në mesfushë, Luka Modric pritet të marrë pushim, ndërsa Adrien Rabiot dhe Diego Moreira gjithashtu mund të mos e nisin ndeshjen si titullarë. Mundësia për të luajtur nga minuta e parë pritet t’u jepet Jasharit dhe Musah.
Në krahë mund të rikthehet Hutchinson, ndërsa Comotto është një tjetër alternativë për formacionin e parë.
Ndryshime priten edhe në repartin ofensiv. Gonçalo Ramos dhe Christian Pulisic mund të lihen pushim, ndërsa në vend të sulmuesit portugez pritet të aktivizohet Camarda.
Pas tij mund të luajë Alphadjo Cisse, i cili po kalon një formë të mirë në kompeticion dhe kryeson listën e golashënuesve të Europa League me tre realizime.
Fitorja në derbi i ka dhënë Milanit një atmosferë më pozitive, por përballja me Ferencvaros mbetet e rëndësishme për objektivat evropianë të skuadrës.
Klan News
/tvklan.al