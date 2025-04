#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Dea Mishel Hoxha

Nga “katërfenerësh” në yll ekrani, ‘hakmarrja’ e Dea Mishel Hoxhës: Bullizuesja e dikurshme më kërkoi foto

Para të vegjëlve “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, të ftuarit kanë gjithnjë copëza historish për të zbuluar. E emocionuar nga Rayani i cili i shprehu trishtimin për ngacmimet që i bëjnë për syzet, Dea Mishel Hoxha tregoi se ka dikur ka përjetuar edhe ajo të njëjtën gjë.

Rayan: Dea, ndonjëherë njerëzit më thonë gjëra të mërzitshme për syzet.

Dea Mishel Hoxha: Çfarë?

Rayan: Gjëra të këqija, më shajnë.

Dea Mishel Hoxha: Vërtet? Oh sa keq më vjen! O pse ta thonë këtë njerëzit?

Rayan: E di babi im.

Dea Mishel Hoxha: Shiko, e di ti që edhe unë kur kam qenë e vogël kam pasur syze, kështu si ti fiks?

Rayan: Vërtet?

Dea Mishel Hoxha: Po, kam pasur syzee si ti dhe mua më thoshin…se fëmijët nuk i kursejnë gjërat, “o teleskop, o katërfenerësh”, të gjitha.

Dea shton se i janë gjendur prindërit gjithnjë pranë që e kanë mbështetur dhe e kanë këshilluar mos të dëgjojë fjalët rreth saj. Ajo i inkurajon fëmijët duke u thënë se kanë dritë brenda vetes dhe se s’duhet të lënë askënd t’ua shuajë. Në këtë moment, i kujtohet edhe një tjetër histori kur një nga vajzat që dikur e bullizonte, në një takim të rastësishëm i kërkoi foto.

Dea Mishel Hoxha: Një vajzë që më bullizonte kur isha e vogël në shkollë, mëë bullizonte,bëhej grup edhe me shoqet e tjera që të më ngacmonin mua. Kur u rrita unë e pashë në një vend që na kishin ftuar të dyjave, edhe unë isha bërë e famshme. Erdhi e më kërkoi foto, më tha ‘Dea, mund ta bëjmë një foto bashkë, e mban mend, ne kemi qenë në klasë bashkë?’ çfarë t’i thoja, të mbaj mend, më ke nxirë jetën? i thashë s’të mbaj mend, por foton mund ta bëjmë. E shikon si vjen jeta? Në të ardhmen ata mund të kërkojnë një foto me ty.

“Je gruaja më e mrekullueshme!”, Dea Mishel falenderon gjyshen në ditën e saj të lindjes: Të gjithë mendonin se…

Përballë gazetarëve të vegjël “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan ishte e ftuar Dea Mishel e cila nuk ‘i shpëtoi’ edhe pyetjeve për fëmijërinë dhe familjen e saj.

Dea Mishel e pyetur nga fëmijët nëse ka një shok imagjinar ka ndarë me të gjithë një detaj të veçantë nga jeta e saj. Dea është shprehur se nuk ka pasur një shok imagjinar, por është rritur në një familje të madhe ku është rritur nga gjyshi dhe gjyshja.

Madje ajo ka zbuluar se të gjithë në lagje mendonin se ishte vajza e gjyshes pasi i thërriste mami, teksa mamasë së saj i fliste në emër. Ndër të tjera Dea ka uruar gjyshen e saj, pasi sot feston ditën e lindjes.

-Unë kam një shok imagjinar që më këshillon se çfarë të bëj. Po ti a ke ndonjë shok imagjinar?

Dea Mishel: Unë nuk jam rritur me shokë imagjinar. Jam rritur në një familje shumë të madhe, në një shtëpi shumë të madhe ku jetonim me shumë njerëz, por mua mbi të gjitha më kanë rritur gjyshi dhe gjyshja. Këtë nuk e kam thënë, por ata më kanë rritur dhe më kanë mbajtur aq shumë sa që të gjithë njerëzit në lagje kujtonin se unë isha vajza e gjyshes. Unë gjyshes i thoja mami dhe mamit tim i flisja në emër. Dua ta përshëndes gjyshen time sot e cila ka ditëlindjen dhe dua ta falenderoj shumë për çdo gjë që ka bërë për mua. Je gruaja më e mrekullueshme!

Zarfi me letrën më të çmuar, 5 këshillat që përlotën Dea Mishel Hoxhën

Një zarf gjigant rozë mbërriti “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan për Dea Mishel Hoxhën. Fëmijëve iu kërkua të hamendësonin se kush mund ta kisht dërguar dhe emrat e tyre ishin nga më të paparashikuarit: Edi Rama, Sali Berisha e deri te Donald Trump!

Por disa prej tyre qëlluan në shenjë pasi ‘letra’ e shkruar pas zarfit ishte nga prindërit e Deas. Një letër e ndjerë, me 5 këshillat më të vyera për vajzën e tyre të përlotur nga emocionet.

“Vajza ime,

Nëse do të më duhej të jepja pesë gjëra, pesë këshilla do të ishin këto:

1.Ji gjithmonë vetvetja.

Bota do të përpiqet të të ndryshojë, të të thotë kush duhet të jesh, por forca jote qëndron në atë që je.

2.Qëndro me këmbë në tokë, sado larg të fluturosh.

Të kam thënë gjithmonë ëndërro, fluturo larg. Por mos harro kurrë nga vjen. Ji modeste. Ji e mirë.

3.Trajtoji të gjithë si të barabartë.

Nuk ka diferencë mbret apo këpucar, kush je apo çfarë ke. Çdo njeri është i barabartë para Zotit e kështu duhet të jetë edhe për ty. E nëse ke mundësi, ndaj gjithmonë çfarë ke me dikë që nuk ka pasur aq fat sa ti.

4.Ji e guximshme edhe kur je e frikësuar.

Guximi nuk është mungesë frike – është të bësh atë që duhet, edhe kur frika bërtet fort. Dhe ti bija ime, e ke pasur gjithmonë atë guxim të heshtur.

5.Duaj me gjithë zemër, por fillimisht duaj veten.

Jep zemrën, por mos e humb. Ti nuk je këtu për të plotësuar askënd – ti je e plotë vetë”.

“Do të doja dy ose tre fëmijë”, a e ka gjetur Dea Mishel arkitektin e zemrës së saj?

Dea Mishel këtë të premte ndodhet para gazetarëve të vegjël “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan nga ku ka ndarë detaje nga jeta e saj.

Dea ka zbuluar se si dhuratë të jetës së saj do të dëshironte një familje që të kisha dy ose tre fëmijë.

Edel: Por jeta të vinte si dhuratë, çfarë do të doje të kishte brenda?

Dea Mishel: Do të doja të kisha një familje që të kisha dy ose tre fëmijë që të ishin kaq të bukur sa ju. Kjo do të doja të ishte dhurata e jetës time.

Ndërkohë Dea nuk i ka shpëtuar edhe pyetjes nëse e ka gjetur arkitektin e zemrës së saj, por duke mos zbuluar më shumë për jetën e saj personale ajo thotë se ‘këto janë sekretet e saj’.

Alketa Vjesiu: O Dea ti tani si arkitekte meqë do të sjellësh tre fëmijë në jetë dhe zoti le ta dëgjojë këtë lutje, e ke gjetur një arkitekt për zemrën tënde që ka ditur të ndërtojë murret e zemrës pak të prishur.

Dea Mishel: Ahh Alketa këto pyetjet…Këto janë sekretet e mia që nuk i tregoj.

Alketa Vjesiu: Gjithmonë me gojën e mbyllur eee. Po ke kujt t’i ngjash në fakt, se unë e kam për vete leksion.

Eranda Libohova

“Kaq të pandara jeni ju?”, Eranda Libohova: Unë e Irma jetojmë bashkë, në shtëpinë ku jemi lindur e rritur

E nëse ka një gjë më të çiltër se përballja e një këngëtare me fëmijë të vegjël, kuriozë, të dashur, e që përpiqen të kuptojnë jetën në sytë e një të rrituri, kjo ndodh në studion e Piter Pan, në Tv Klan.

Këngëtarja Eranda Libohova, e ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan”, u pyet nga “gazetarja” e vogël Debora nëse bashkëjeton në të njëjtën shtëpi me motrën e saj, Irma Libohovën.

Eranda, si një personazh që i kushton këngë dashurisë, nuk mund të mos shfaqte hapur dhe dashurinë që ka për familjen e saj. Ajo tregoi se jeton në një shtëpi së bashku me motrën e saj Irmën, e me djalin e kësaj të fundit. Kjo shtëpi nuk është dosido nga ajo se çfarë tregon Eranda, por shtëpia e fëmijërisë së tyre, banesa ku ato u lindën dhe u rritën, për të vijuar jetesën mes mijëra kujtimesh.

Debora: Tani unë dhe motra ime zihemi e pajtohemi shumë shpesh. Po ti dhe motra jote, a ziheni e pajtoheni?

Eranda Libohova: Po patjetër. Unë me motren zihem. Jam zenë e me vëllain. Imagjinoni të jeni 5 fëmijë, se sa shumë debate dhe grindje mund të ketë në shtëpi. E rëndësishme është që në fund pajtohesh.

Debora: Po ti dhe Irma a jetoni në të njëjtën shtëpi?

Eranda Libohova: Po ne jetojmë në një shtëpi të madhe, private, në rrugën e Durrësit, aty ku kemi lindur dhe jemi rritur. Unë jetoj në katin e parë, Irma në katin e dytë, djali i Irmës në katin e tretë. Ne jemi një familje shumë e madhe, me nipër, mbesa, stërmbesa, edhe bëhet një atmosferë aq e bukur në atë shtëpi tonë, sa nuk di c’të të them.

Debora: Kaq të pandarë jeni ju?

Eranda Libohova: Po patjetër, se ne jemi motra

Engjëlli që i dërgoi duartrokitjet! Eranda Libohova kujton daljen në skenë pas humbjes së nënës

Të jesh artist është një dhuratë pasi përmes artit mund të depërtosh te njerëzit dhe t’i bësh të ndiejnë, siç Eranda Libohova bën me këngët e saj. Njëkohësisht, e ka ndier mbi supe edhe peshën e kësaj dhuntie: të vazhdojë të jetë artiste edhe kur është gjendur në momente të vështira në jetë.

Ajo u rrëfen gazetarëve të vegjël “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan momentin kur humbi nënën në vitin 2018. Asokohe, Eranda konkurronte në Festivalin e Këngës dhe duhej të ngjitej në skenë 4 ditë më vonë. Ajo kujton se nuk ndihej si herët e tjera, por mendon se atë natë pranë saj është gjendur një engjëll.

Eranda Libohova: Është një profesion që sigurisht duhet të jesh përpara publikut në formë, edhe pse mund të jesh e mërzitur dhe nuk mund të jesh në më të mirën tënde atë natë për të kënduar. Mua më ka ndodhur pikërisht në festival, në vitin 2018 kur humba mamin. Pas 4 ditësh unë duhet të këndoja në Festivalin Kombëtar dhe nuk e kisha atë shkëlqimin tim të përhershëm kur dal në skenë. Megjithatë kur unë mora mikrofonin dhe këndova këngën, e përfundova, kam dalë shumë bukur, madje mora edhe 2 çmime dhe mendoj që në atë moment unë kam pasur në qiell një engjëll dhe mendoj që ka qenë… mami.

Eranda Libohova bie në “kurthin” e Piter Pan: E kam gjetur princin, e mbaj sekret se e sheh shtriga

Këngëtarja Eranda Libohova nuk vonoi shumë që të bie në kurthin e Piter Pan, nga i vogli i studios së Tv Klan, Diori.

E ndërsa artistja u pyet nëse nuk e ka gjetur princin, përgjigja e saj në fakt tregoi të kundërten, që ajo është e dashuruar, por që e mban larg syrit të publikut.

“Princin e mbaj sekret, sepse kam frikë se shtriga po ta prekë, e kthen në bretksosë”, tha Eranda si të ishte në një përrallë, për të qenë sa më miqësore me gazetarët e vegjël. Ajo u kujdes që të mos tregojë detaje, e padyshim që na lë kuriozë për partnerin e saj.

Dior: Nga përrallat që me tregohen, kur martohen një princ me një princeshë kanë fustane të veshura, skena. Po ti, ndaj s’je martuar, s’ke gjetur princin.

Eranda Libohova: Jo, unë e kam gjetur princin. Por, princin e mbaj sekret, sepse kam frikë se shtriga po ta prekë, e kthen në bretkosë. E kështu që, e ruaj mos ta shikojë shtriga. E mbaj për vete, e mbaj të fshehur.

