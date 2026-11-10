Një raund i ri negociatash mes Shteteve të Bashkuara, Ukrainës dhe Rusisë ka nisur në Abu Dhabi, në përpjekje për t’i dhënë fund luftës që po hyn në vitin e pestë. Administrata e Donald Trump po shton përpjekjet diplomatike, ndërsa Moska kërkon që bisedimet të zhvillohen vetëm mes tri palëve.
Megjithatë, në Emiratet e Bashkuara Arabe ndodhen edhe përfaqësues të vendeve kryesore evropiane, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, të cilët po zhvillojnë takime të veçanta.
Delegacioni amerikan kryesohet nga Jared Kushner dhe i dërguari i posaçëm Steve Witkoff, ndërsa Ukrainën e përfaqëson Rustem Umerov. Nga ana ruse marrin pjesë zyrtarë të Ministrisë së Jashtme, këshilltari i Kremlinit Vladimir Medinsky dhe përfaqësues të strukturave ushtarake. Në fokus të negociatave janë garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe mënyra se si do të organizohet siguria pas përfundimit të luftës.
Evropa kërkon një rol më të madh në procesin diplomatik, pasi e konsideron sigurinë e Ukrainës të lidhur drejtpërdrejt me sigurinë e kontinentit. Kremlini, megjithatë, ka këmbëngulur se negociatat janë trepalëshe dhe se SHBA-ja shërben si ndërmjetësuese. Edhe përfaqësuesja e lartë e BE-së, Kaja Kallas, ka shprehur dyshime për gatishmërinë e Moskës për të negociuar me vullnet të mirë.
Ky është raundi i katërt i bisedimeve, por deri tani negociatat nuk kanë prodhuar përparim të rëndësishëm. Një prej pengesave kryesore mbeten kërkesat e Vladimir Putinit për kontrollin rus mbi Donbasin, reduktimin e ushtrisë ukrainase dhe heqjen dorë të Kievit nga anëtarësimi në NATO. Kërkesa që Ukraina i ka kundërshtuar vazhdimisht. Për këtë arsye, analistët vlerësojnë se pritshmëritë për një marrëveshje në Abu Dhabi duhet të jenë të ulëta.
Ndërkohë, luftimet vazhdojnë dhe sulmet ruse ndaj qyteteve dhe infrastrukturës ukrainase janë intensifikuar. Të paktën 55 persona u vranë javën e kaluar në një sulm ndaj një shkolle në Zaporizhzhia, e cila përdorej si strehë dhe qendër ndihme. Sipas organizatës ACLED, më shumë se 2,700 civilë janë vrarë nga sulmet ruse gjatë këtij viti, shifra më e lartë që nga fillimi i luftës.
Në shënjestër të sulmeve është vënë edhe infrastruktura energjetike. Sipas presidentit Volodymyr Zelensky, më shumë se 600 mijë banorë në rajonin e Dnipropetrovskut mbetën pa energji elektrike pas sulmeve ruse.
Moska po përdor gjithashtu dronë Shahed me motorë reaktivë, më të shpejtë dhe më të vështirë për t’u rrëzuar, ndërsa Ukraina po përballet me mungesë të raketave Patriot për mbrojtjen ajrore.
Pozicioni i Uashingtonit ndaj luftës ka ndryshuar që nga rikthimi i Trump në Shtëpinë e Bardhë. Administrata e tij ndaloi ndihmën financiare për Ukrainën në fillim të vitit 2025, ndërsa mbështetja në fushën e inteligjencës dhe teknologjisë është vënë gjithashtu nën presion. Tensionet janë shtuar edhe për shkak të kufizimeve në përdorimin e sistemit satelitor Starshield, të rëndësishëm për operacionet ushtarake ukrainase.
Një tjetër faktor që ka ndikuar në qëndrimin e Trump është rritja e çmimeve të karburanteve pas luftës me Iranin. Presidenti amerikan ka shfaqur gatishmëri për marrëveshje tregtare me Moskën, përfshirë furnizimin e tregjeve me naftë ruse, duke u larguar nga politika e sanksioneve që synonte izolimin e ekonomisë ruse. Ai gjithashtu i ka bërë presion Zelenskyt të pranonte një armëpushim të përkohshëm për sulmet ndaj infrastrukturës energjetike.
Pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit, Zelensky shpreson se marrja e kontrollit të Kongresit nga kjo parti do të forcojë mbështetjen amerikane për Kievin. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse rezultati zgjedhor do të sjellë ndryshim në politikën e Uashingtonit.
Në një intervistë televizive, Trump sugjeroi se Ukraina mund të detyrohet të heqë dorë nga një pjesë e territorit të saj, duke deklaruar se vendi do të përfundojë me një formë tjetër. Një skenar që Zelensky e ka kundërshtuar vazhdimisht.
/tvklan.al