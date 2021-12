Rama jep lajmin e mirë për shoferët: U kursehen qytetarëve 90 mln Lekë dhe 30 mijë orë pritje në vit

10:40 25/12/2021

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një lajm të mirë për drejtuesit e automjeteve.

Kreu i qeverisë thotë se falë rimarrjes në administrim shtetëror këtë vit të Kontrollit Teknik dhe ndërveprimit të sistemeve informatike, certifikata e kontrollit të DPSHTRR heq përfundimisht detyrimin e kontrollit fizik të makinës kur ndërron pronësia.

Sipas Edi Ramës, në këtë mënyrë eliminohen 60 mijë kontrolle fizike të automjeteve në vit. Po ashtu ai shprehet se u kursehen qytetarëve 90 milionë lekë dhe 30 mijë orë pritje në vit.

“Me këtë lajm të mirë e të shumëpritur për Drejtuesit e Automjeteve, puna vazhdon flet vetë ndërsa llafet e gojëve të shthurura dhe baltën e mendjeve të mbrapshta vijnë e ikin me erën. Falë rimarrjes në administrim shtetëror këtë vit të Kontrollit Teknik dhe ndërveprimit të sistemeve informatike, të cilat me vite ishin dhënë me një koncesion alla nongrata, Certifikata e Kontrollit Teknik të DPSHTRR heq përfundimisht detyrimin e kontrollit fizik të automjetit kur ndërron pronësia. Eliminohen 60 mijë kontrolle fizike të automjeteve në vit. U kursehen qytetarëve 90,000,000 lekë dhe 30,000 orë pritje në vit”, shkruan Rama./tvklan.al