Shtetet e Bashkuara mbajnë këtë të martë, më 3 nëntor, zgjedhjet e mesmandatit, të njohura si Midterm, të cilat zhvillohen çdo katër vjet, në gjysmën e mandatit presidencial, dy vjet pas zgjedhjeve presidenciale dhe dy vjet para atyre të ardhshme.
Rezultati i këtij votimi do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në dy vitet e fundit të presidencës së Donald Trump, pasi do të përcaktojë përbërjen e re të Kongresit amerikan dhe hapësirën politike që do të ketë presidenti për të zbatuar programin e tij. Kongresi i ri mund t’ia lehtësojë Trumpit miratimin e ligjeve dhe reformave, ose, në rast se demokratët marrin kontrollin e njërës apo të të dyja dhomave, t’ia kufizojë ndjeshëm mundësitë për të qeverisur. Pas dy vitesh, amerikanët do t’u drejtohen sërish kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e 48-të të Shteteve të Bashkuara.
Për çfarë votohet?
Në këto zgjedhje janë në garë të 435 vendet në Dhomën e Përfaqësuesve, ku deputetët zgjidhen për një mandat dyvjeçar, si dhe 35 nga 100 vendet në Senat, mandati i anëtarëve të të cilit zgjat gjashtë vjet dhe institucioni rinovohet me rreth një të tretën e vendeve çdo dy vjet.
Përfaqësuesit e zgjedhur do të formojnë Kongresin e 120-të të Shteteve të Bashkuara. Për të siguruar shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve nevojiten 218 vende, ndërsa në Senat 51. Aktualisht, të dyja dhomat kontrollohen nga republikanët, të cilët kanë 219 përfaqësues në Dhomën e Përfaqësuesve, kundrejt 214 demokratëve dhe dy vendeve vakante, si dhe 53 senatorë, përballë 45 demokratëve dhe dy senatorëve të pavarur.
Më 3 nëntor votohet gjithashtu për zgjedhjen e guvernatorëve në 36 shtete dhe tri territore amerikane, për prokurorët e përgjithshëm, si dhe për 164 referendume, mes të cilave edhe propozimi për vendosjen e një takse mbi pasurinë në Kaliforni. Kjo nismë, e njohur si Proposition 40, synon vendosjen e një takse prej 5 për qind për personat që zotërojnë pasuri mbi një miliard dollarë. Në të njëjtën kohë, qytetarët votojnë për mijëra poste të tjera lokale dhe shtetërore. Në total, në të gjithë vendin janë 5.270 gara zgjedhore.
Edhe pse emri i Donald Trump nuk do të jetë në fletët e votimit, zgjedhjet e mesmandatit konsiderohen një referendum për performancën e tij në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti u ka kërkuar vazhdimisht amerikanëve të votojnë sikur emri i tij të ishte në fletën e votimit. Megjithatë, ai përballet me një nivel të ulët aprovomi, pasi rreth 60 për qind e amerikanëve nuk e mbështesin punën e tij, ndërsa vetëm 37 për qind shprehen në favor të tij, një prej rezultateve më të dobëta në historinë e fundit politike amerikane.
Temat kryesore të fushatës
Gjatë dy viteve të para pas rikthimit në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump nuk ka arritur të përmbushë disa prej premtimeve të tij elektorale. Një prej kritikave kryesore të votuesve është se ai nuk i dha fund të ashtuquajturave “luftëra të pafundme” të Shteteve të Bashkuara. Përkundrazi, në muajin shkurt, ai ndërmori një sulm ndaj Iranit së bashku me Izraelin, duke shkaktuar pasoja në shkallë globale dhe pakënaqësi edhe mes një pjese të mbështetësve të tij.
Një tjetër çështje që ka ndikuar në mbështetjen ndaj presidentit është kostoja e lartë e jetesës. Trump nuk ka arritur të ulë çmimet, ndërsa luftërat tregtare që ka nxitur kanë pasur pasoja të konsiderueshme për ekonominë amerikane, veçanërisht në shtetet rurale, si Ioua, ku ai kishte fituar mbështetje të fortë në zgjedhjet e vitit 2024. Inflacioni dhe çmimi i karburanteve janë rritur, ndërsa shtrenjtimi i ushqimeve, banesave dhe shërbimeve shëndetësore ka qenë në qendër të debatit elektoral. Për këtë arsye, ekonomia pritet të jetë një prej faktorëve kryesorë që do të ndikojë në zgjedhjen e votuesve.
Nga ana tjetër, premtimet e Trumpit për luftën kundër emigracionit të paligjshëm mund të favorizojnë republikanët. Megjithatë, operacionet e agjentëve të ICE-s kanë larguar një pjesë të votuesve të moderuar dhe të komunitetit hispanik, të cilët në vitin 2024 kishin votuar në mënyrë të papritur për presidentin republikan.
Një tjetër temë që ka fituar rëndësi gjatë fushatës është ndikimi i inteligjencës artificiale në jetën e përditshme dhe në vendet e punës, si dhe pasojat e ndërtimit të qendrave të mëdha të të dhënave për komunitetet lokale. Përfaqësues të të dyja partive kanë folur për nevojën e vendosjes së rregullave për inteligjencën artificiale dhe janë shprehur kundër ndërtimit të qendrave të reja të të dhënave, ndërsa Trump kundërshton miratimin e rregullave të tilla.
Votimi i parakohshëm
Në të vërtetë, 3 nëntori është dita kur përfundojnë proceset e votimit, pasi më shumë se 50 milionë amerikanë kanë votuar tashmë paraprakisht, përmes postës ose personalisht në shtetet ku lejohet. Pritet që votat e hedhura para ditës zyrtare të zgjedhjeve të përbëjnë rreth dy të tretat e totalit. Në zgjedhjet e vitit 2022, rreth gjysma e votuesve morën pjesë ditën e zgjedhjeve, ndërsa dy vjet më parë vetëm rreth një e treta.
Pjesëmarrja e lartë në votimin e parakohshëm shihet si një tregues i entuziazmit të demokratëve, të cilët besojnë se kanë mundësi të rimarrin kontrollin e të paktën njërës prej dy dhomave të Kongresit. Tradicionalisht, votuesit demokratë kanë prirjen të votojnë më herët, edhe si reagim ndaj pretendimeve të Trumpit për manipulim të zgjedhjeve në ciklet e mëparshme elektorale. Ndërkohë, votuesit republikanë zakonisht preferojnë të votojnë ditën zyrtare të zgjedhjeve.
Çfarë mund të ndodhë pas zgjedhjeve?
Nëse njëra nga partitë arrin të marrë kontrollin e të dyja dhomave, ajo do të ketë në dorë Kongresin për dy vitet e ardhshme, duke pasur mundësinë të avancojë programin e saj politik dhe të pengojë nismat e kundërshtarëve. Përveç pushtetit legjislativ, në rast se demokratët fitojnë shumicën, ata do të kenë edhe mundësi më të mëdha për të mbikëqyrur punën e presidentit Trump.
Nëse republikanët ruajnë kontrollin e Kongresit, Trump do ta ketë më të lehtë të përmbushë premtimet elektorale dhe të miratojë ligje apo reforma që kërkojnë mbështetjen e të dyja dhomave. Në të kundërt, nëse demokratët marrin kontrollin e vetëm njërës prej tyre, do të krijohet një situatë e njohur si qeverisje e ndarë, ku presidenti do ta ketë më të vështirë të miratojë nisma të reja dhe do të duhet të negociojë me kundërshtarët politikë.
Çfarë tregojnë zgjedhjet e mëparshme?
Gjatë 80 viteve të fundit, partia e presidentit në detyrë pothuajse gjithmonë ka humbur vende në Dhomën e Përfaqësuesve ose në Senat gjatë zgjedhjeve të mesmandatit, shpesh në të dyja dhomat. Në Dhomën e Përfaqësuesve, partia e presidentit ka arritur të fitojë vende vetëm në dy raste: në vitin 1998, kur demokratët e Bill Clintonit fituan katër vende, dhe në vitin 2002, kur republikanët e George Bushit fituan tetë vende.
Në të gjitha zgjedhjet e tjera, partia e presidentit ka pësuar humbje. Demokratët e Joe Bidenit humbën nëntë vende në vitin 2022, republikanët e Trumpit humbën 41 vende në vitin 2018, ndërsa demokratët e Barack Obamës humbën 13 vende në vitin 2014 dhe 64 vende në vitin 2010. Në fakt, kontrolli i Dhomës së Përfaqësuesve ndryshon pothuajse gjithmonë gjatë zgjedhjeve të mesmandatit. Prandaj, pyetja kryesore zakonisht nuk është nëse partia e presidentit do të humbasë vende, por sa prej tyre do të humbasë.
Në Senat, tendenca është e ngjashme, por më e zbutur. ‘Fitoret’ e partisë së presidentit, kur ndodhin, janë zakonisht të kufizuara, si në vitin 2022 me Bidenin dhe në vitin 2018 me Trumpin, kur secili fitoi nga një vend. Ndërsa humbjet më të mëdha janë regjistruar gjatë presidencës së Obamës, i cili humbi nëntë vende në vitin 2014 dhe gjashtë në vitin 2010. Meqenëse Senati ka më pak vende se Dhoma e Përfaqësuesve, kontrolli i tij mund të ndryshojë më lehtë nga një palë te tjetra.
Çfarë u duhet republikanëve dhe demokratëve?
Republikanët duhet vetëm të ruajnë shumicën aktuale dhe madje mund të përballojnë humbjen e tre vendeve në Senat, pasi në rast barazimi vota vendimtare i takon nënpresidentit JD Vance, i cili është republikan. Demokratëve, nga ana tjetër, u nevojitet të fitojnë katër vende shtesë si në Senat, ashtu edhe në Dhomën e Përfaqësuesve, për të siguruar shumicën.
Në Senat, nëntë vende konsiderohen realisht të kontestuara dhe tetë prej tyre aktualisht mbahen nga republikanët. Për të marrë shumicën, demokratët duhet fillimisht të ruajnë vendin në Michigan, ku Abdul El-Sayed garon për mandatin e lënë bosh pas tërheqjes së Gary Peters. Ata duhet gjithashtu të marrin nga republikanët vendin në Karolinën e Veriut, ku shihen si favoritë, dhe të fitojnë të paktën tri nga shtatë garat e tjera në Alaska, Ioua, Kansas, Maine, Ohio, Karolinën e Jugut dhe Teksas.
Përveç Maine, ku senatorja Susan Collins është në detyrë prej 30 vitesh, por për herë të parë përballet me zgjedhjet e mesmandatit gjatë presidencës së një republikani me popullaritet të ulët, të gjitha shtetet e tjera janë fituar nga Donald Trump në vitin 2024. Disa prej këtyre garave janë bërë të forta pas shumë dekadash. Në Kansas, senatori i fundit demokrat u largua nga Kongresi në vitin 1939, përpara hyrjes së Shteteve të Bashkuara në Luftën e Dytë Botërore. Në Teksas, senatori i fundit demokrat u zgjodh në vitin 1988, ndërsa në Karolinën e Jugut në vitin 1998.
Në Dhomën e Përfaqësuesve, demokratët kanë më shumë mundësi për të rimarrë shumicën. Rreth 60 vende konsiderohen të kontestuara. Sipas mesatares së sondazheve të Real Clear Politics, 26 prej tyre janë në balotazh të ngushtë, ku 20 mbahen aktualisht nga republikanët dhe gjashtë nga demokratët. Njëzet vende të tjera anojnë nga demokratët, 16 prej të cilave aktualisht janë republikane, ndërsa 14 priren nga republikanët, por vetëm njëri prej tyre mbahet nga demokratët.
Rishikimi i hartës zgjedhore
Një tjetër faktor që ndikon në zgjedhjet e këtij viti dhe i bën ato më pak të parashikueshme është redistricting, procesi i rishikimit të kufijve të distrikteve zgjedhore, i cili zakonisht kryhet pas regjistrimit të popullsisë, çdo dhjetë vjet. Numri i senatorëve është i njëjtë për çdo shtet, nga dy, ndërsa numri i përfaqësuesve në Dhomën e Përfaqësuesve ndryshon në varësi të popullsisë së secilit shtet.
Tradicionalisht, shtetet e drejtuara nga republikanët kanë prirjen të kontrollojnë procesin e rishikimit të kufijve zgjedhorë, ndërsa shtetet demokrate zakonisht ia besojnë këtë proces komisioneve të pavarura. Megjithatë, këtë vit Trump u ka kërkuar shteteve republikane të ndërmarrin një rishikim të pazakontë të hartave zgjedhore, pa pritur regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Si kundërpërgjigje, edhe demokratët kanë vendosur ta përdorin këtë proces si një instrument politik, duke ndryshuar kufijtë e distrikteve në mënyrë që të rrisin numrin e vendeve që mund të fitojnë.
Gjykata e Lartë ka miratuar hartat e reja zgjedhore të Teksasit, të cilat pritet t’u sjellin republikanëve pesë vende shtesë, si dhe ato të Kalifornisë, ku demokratët pritet të fitojnë po aq vende. Republikanët kanë arritur gjithashtu të ndryshojnë kufijtë e distrikteve në Alabama, Florida, Luiziana, Karolinën e Veriut, Ohio dhe Tenesi, duke i kthyer disa zona që tradicionalisht votonin për demokratët në territore më të favorshme për ta. Demokratët kanë përfituar një vend në Jutah pas një vendimi gjyqësor, ndërsa në Virxhinia Gjykata e Lartë rrëzoi hartën e re që do t’u siguronte atyre katër vende shtesë.
Sondazhet: valë blu apo mur i kuq?
Shumë sondazhe parashikojnë një valë blu, që nënkupton një fitore të gjerë të demokratëve, të paktën në Dhomën e Përfaqësuesve. Megjithatë, kjo valë mund të përplaset me një mur të kuq në Senat, ku shumica e garave zhvillohen në shtete me shumicë konservatore.
Sipas mesatares së sondazheve të Real Clear Politics, vetëm në njërën prej tetë garave të ngushta për Senatin, kandidati republikan Ashley Hinson në Ioua, rezulton në avantazh. Në garat e tjera, demokratët kanë krijuar epërsi dhe e kanë zgjeruar atë gjatë ditëve të fundit.
Në Dhomën e Përfaqësuesve, e njëjta mesatare u jep demokratëve mundësi të mira për të fituar rreth 15 vende që aktualisht mbahen nga republikanët. Gara për shumicën pritet të vendoset në 26 distriktet e pavendosura, ku republikanët mbrojnë 20 vende dhe demokratët vetëm gjashtë.
Sondazhet duket se parashikojnë një valë blu, madje një fitore shumë të madhe sipas sondazhit të fundit të NYT, i cili parashikon se demokratët mund të fitojnë edhe garën për Senatin në Ioua. Një rezultat i tillë do të sillte një Kongres me shumicë demokrate, duke kufizuar hapësirën e veprimit të presidentit.
Megjithatë, analistët dhe ekspertët e zgjedhjeve tregohen të kujdesshëm. Në epokën Trump, sondazhet shpesh kanë mbivlerësuar rezultatet e demokratëve dhe kanë dështuar të parashikojnë saktë mbështetjen për kandidatët republikanë, edhe për shkak se votuesit e lëvizjes MAGA, mbështetës të Trumpit, zakonisht nuk u përgjigjen sondazheve.
Një shembull është sondazhi i Iooa-s dy vite më parë, i cili shkaktoi zemërimin e Trumpit. Dy ditë para zgjedhjeve presidenciale, ai parashikonte një epërsi të papritur prej tre pikësh për Kamala Harris në këtë shtet, duke krijuar pritshmëri për demokratët. Megjithatë, Trump fitoi me një diferencë prej 13 pikësh. Gabimi prej 16 pikësh përqindjeje u kthye në një nga dështimet më të mëdha të sondazheve dhe dëmtoi rëndë reputacionin e autores së tij, Ann Selzer.
Një risi e këtij viti janë edhe tregjet parashikuese, si Polymarket dhe Kalshi, të cilave u referohen shpesh edhe mediat amerikane. Probabilitetet e fitores që ato publikojnë nuk përputhen gjithmonë drejtpërdrejt me rezultatet e sondazheve. Këto platforma marrin parasysh edhe cilësinë e kandidatëve, përbërjen e elektoratit dhe mundësinë që sondazhet të gabojnë. Për këtë arsye, krahasimi mes sondazheve dhe tregjeve parashikuese do të jetë interesant jo vetëm për të kuptuar se kush do të kontrollojë Senatin, por edhe për të parë nëse njëra prej palëve është nënvlerësuar në parashikimet elektorale.
Gara për guvernatorët
Më 3 nëntor amerikanët votojnë gjithashtu për guvernatorët e 36 shteteve dhe tri territoreve: Guamit, Ishujve Mariana Veriore dhe Ishujve të Virgjër Amerikanë. Nga postet që janë në garë, 18 aktualisht mbahen nga republikanët dhe 18 nga demokratët. Në 21 raste, guvernatorët në detyrë kanë vendosur të mos rikandidojnë ose nuk kanë të drejtë të kërkojnë një mandat tjetër për shkak të kufizimit të mandateve.
Shtatë gara konsiderohen veçanërisht të rëndësishme. Në Arizona, guvernatorja demokrate Katie Hobbs përballet me Andy Biggs. Në Michigan, demokratja Jocelyn Benson garon kundër deputetit John James për të zëvendësuar guvernatoren demokrate në largim, Gretchen Uhitmer. Në Xhorxhia, miliarderi republikan Rick Jackson përballet me ish-kryebashkiaken e Atlantës, Keisha Lance Bottoms, për të zëvendësuar guvernatorin republikan Brian Kemp.
Në Ohio, kandidati republikan dhe mbështetësi i Trumpit, Vivek Ramasuamy, sfidon demokratën Amy Acton për të pasuar guvernatorin Mike DeUine. Në Ioua, demokrati Rob Sand përballet me sipërmarrësin republikan Zach Lahn për të zëvendësuar guvernatoren Kim Reynolds. Në Nevada, guvernatori republikan Joe Lombardo sfidohet nga prokurori i përgjithshëm demokrat Aaron Ford, ndërsa në Uisconsin, republikani Tom Tiffany përballet me demokratin David Crouley, në një shtet që deri më tani është drejtuar nga demokratët.
Votimi zhvillohet edhe në katër shtetet më të populluara të Amerikës. Në Kaliforni, demokrati Xavier Becerra përballet me republikanin Steve Hilton për të zëvendësuar Gavin Neusom, i cili ka përfunduar dy mandatet e lejuara dhe shihet si një kandidat i mundshëm për presidencën. Në Teksas, guvernatori republikan Greg Abbott përballet me demokratën Gina Hinojosa. Në Florida, demokratët kanë kandiduar ish-deputetin republikan David Jolly përballë republikanit Byron Donalds, ndërsa në Nju Jork guvernatorja demokrate Kathy Hochul sfidohet nga republikani Bruce Blakeman.
Kur mbyllen qendrat e votimit dhe çfarë duhet ndjekur?
Në orën 01:00 pas mesnate, sipas orës shqiptare, mbyllen qendrat e votimit në Florida, Xhorxhia, Indiana, Kentaki, Karolinën e Jugut dhe Virxhinia. Pesë gara do të jenë veçanërisht të rëndësishme për t’u ndjekur. Në Xhorxhia, rezultati i senatorit demokrat Jon Ossoff do të japë një tregues edhe për ambiciet e tij të mundshme presidenciale. Po në këtë shtet, gara për guvernator mbetet shumë e hapur.
Në Karolinën e Jugut mund të vijë një prej surprizave të natës, pasi Darlene Graham, motra e senatorit të ndjerë republikan Lindsey Graham, rrezikon të humbasë vendin përballë kandidates demokrate Annie Andreus. Në Virxhinia, vëmendja do të përqendrohet te dy distrikte të Dhomës së Përfaqësuesve, VA-01 dhe VA-05, të cilat Trump i fitoi në vitin 2024 me diferenca përkatësisht prej pesë dhe 12 pikësh. Një fitore demokrate në këto zona do të ishte një sinjal shumë pozitiv për partinë. Në Florida, do të ndiqet gara për guvernator dhe rezultatet për Dhomën e Përfaqësuesve, ku do të testohet ndikimi i ndryshimit të hartës zgjedhore.
Në orën 01:30 mbyllen qendrat e votimit në Karolinën e Veriut, Ohio dhe Virxhinian Perëndimore. Në dy shtetet e para do të ndiqen si garat për Senatin, ashtu edhe ato për guvernator. Në Karolinën e Veriut, ish-guvernatori demokrat Roy Cooper ka mundësi të mira për të fituar vendin në Senat, në një shtet ku demokratët nuk kanë pasur senator që nga viti 2014. Në Ohio zhvillohet një prej garave më të rëndësishme të mbrëmjes, ku ish-senatori demokrat Sherrod Broun sfidon senatorin republikan në detyrë Jon Husted. Ndërkohë, gara për guvernator përballë njëri-tjetrit vendos Vivek Ramasëamy dhe demokratja Amy Acton.
Në orën 02:00 mbyllen qendrat e votimit në Alabama, Konektikat, Delauare, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Neë Hampshire, Nju Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tenesi dhe Uashington. Vëmendja do të jetë te Maine, ku senatorja republikane Susan Collins përballet me kandidatin demokrat Troy Jackson. Sinjale të rëndësishme priten gjithashtu nga gara për Dhomën e Përfaqësuesve në Pennsylvani dhe ajo për Senatin në Nju Hampshire, ku demokrati Chris Pappas konsiderohet favorit përballë ish-senatorit republikan John Sununu.
Në orën 02:30 mbyllen qendrat e votimit në Arkansas. Në orën 03:00 mbyllen qendrat e votimit në Arizona, Colorado, Ioua, Kansas, Luiziana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nju Mexico, Nju York, North Dakota, South Dakota, Teksas, Uisconsin dhe Uyoming. Në këtë moment, votimi do të ketë përfunduar në rreth 80 për qind të territorit amerikan. Rezultatet nga Ioua, Kansas, Michigan dhe Teksas do të jenë vendimtare për përcaktimin e kontrollit të Senatit.
Në Teksas, demokrati James Talarico kryeson në sondazhe përballë prokurorit të përgjithshëm Ken Paxton, në një shtet që nuk ka zgjedhur një senator demokrat prej 38 vitesh. Në Kansas, vendi që konsiderohej i sigurt për senatorin republikan Roger Marshall ka filluar të vihet në dyshim, ndërsa demokrati i moderuar Adam Hamilton mund të arrijë një rezultat që në fillim të fushatës dukej i pamundur. Në Ioua, një tjetër kandidat i moderuar, deputeti Josh Turek, ka vënë në vështirësi rivalen republikane Ashley Hinson. Nëse kjo e fundit arrin të ruajë vendin, do të ishte një sinjal i mirë për republikanët. Në Michigan, demokratët duhet të mbrojnë një vend shumë të rëndësishëm përmes kandidatit Abdul El-Sayed, i cili përballet me ish-deputetin republikan Mike Rogers.
Në orën 04:00 mbyllen qendrat e votimit në Montana, Nevada dhe Utah. Gara më interesante është ajo në Montana, një shtet tradicionalisht republikan, ku demokrati Sam Forstag është në një garë të ngushtë me republikanin Aaron Flint për një vend në Dhomën e Përfaqësuesve.
Në orën 05:00 mbyllen qendrat e votimit në Kaliforni, Idaho, Oregon dhe shtetin Uashington. Përveç garës për guvernator, nga Kalifornia priten edhe dy tregues të rëndësishëm: ndikimi i ndryshimit të hartës zgjedhore, që pritet t’u sjellë demokratëve pesë vende shtesë, si dhe rezultati i referendumit për taksën ndaj personave shumë të pasur.
Në orën 06:00 mbyllen qendrat e votimit në Hauaii, ndërsa në orën 07:00 përfundon votimi në Alaska, shteti i fundit që mbyll qendrat e votimit në këto zgjedhje. Këtu vëmendja do të jetë te gara për Senatin, ku republikani Dan Sullivan përballet me ish-deputeten demokrate Mary Peltola dhe një kandidat të pavarur, gjithashtu me emrin Dan Sullivan, një mësues në pension.
Kur do të mësohen rezultatet përfundimtare?
Për shpalljen e rezultateve përfundimtare mund të nevojiten disa ditë dhe ky konsiderohet edhe skenari më i mundshëm. Sa më e ngushtë të jetë gara, aq më shumë kohë do të kërkojë numërimi i votave.
Në zgjedhjet e viteve 2022 dhe 2024, fituesi i shumicës në Dhomën e Përfaqësuesve u shpall tetë ditë pas votimit. Në Senat, në vitin 2022 rezultati përfundimtar u bë i ditur pas katër ditësh, ndërsa në vitin 2024 kontrolli i kësaj dhome u përcaktua që në orën 00:06 sipas orës lokale amerikane, ose 06:06 me orën shqiptare.
Artikull i Corriere della Sera
/tvklan.al