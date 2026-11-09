Carlos Alcaraz thyen më në fund mallkimin e Parisit dhe fiton për herë të parë në karrierë Masters 1000 e kryeqytetit francez.
Spanjolli mposht në finale amerikanin Ben Shelton në dy sete, me rezultatin 7-6, 7-5, pas një përballjeje të luftuar deri në pikën e fundit.
Seti i parë u vendos në pikët vendimtare, ku Alcaraz tregoi më shumë qetësi dhe fitoi 7-5.
Në të dytin, Shelton mori avantazhin 4-2, por spanjolli reagoi me forcë, përmbysi rezultatin dhe mbylli ndeshjen me shifrat 7-5, duke ngritur trofeun.
Për Alcaraz ky është titulli i 29-të në karrierë, i pesti për këtë sezon dhe i nënti në nivelin Masters 1000.
Me këtë sukses, ai bëhet lojtari i tretë në histori, pas Novak Djokovic dhe Rafael Nadal, që fiton të paktën një Masters 1000 në pesë sezone radhazi.
Një triumf që rikthen gjithashtu Spanjën në majën e Parisit pas 13 vitesh, që nga suksesi i David Ferrer në vitin 2012.
Pas triumfit në Vjenë, 23 vjecari konfirmon formën e shkëlqyer përpara ATP Finals dhe Kupës Davis.
Klan News
/tvklan.al