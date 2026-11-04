Juventusi ka vendosur të përfitojë nga mundësia e ofruar nga UEFA për të ndryshuar listën e Europa League, pas dëmtimit të kapitenit Manuel Locatelli.
Mesfushori pritet të mungojë të paktën deri në janar për shkak të një dëmtimi në gju, ndërsa vendin e tij në listën europiane pritet ta marrë Jeff Ekhator.
Një mundësi që nuk do të shfrytëzohet nga Edon Zhegrova, pavarësisht paraqitjeve pozitive në ndeshjet e fundit të kampionatit.
Gjithçka lidhet me rregulloren e UEFA-s, e cila lejon zëvendësimin e një futbollisti që pritet të mungojë për të paktën 60 ditë, por vetëm nëse lojtari i ri plotëson të njëjtat kritere regjistrimi.
Locatelli bën pjesë në kuotën e futbollistëve të formuar në Itali, ndaj Zhegrova nuk mund të marrë vendin e tij.
Ndryshe është situata e Jeff Ekhatorit, i lindur në Xhenova dhe i formuar në futbollin italian, i cili përmbush kushtet e kërkuara nga UEFA.
Zhvillimi është konfirmuar edhe nga administratori i klubit, Giovanni Carnevali.
Sulmuesi shqiptar i Kosovës ishte lënë jashtë listës së Juventusit për Europa League që në fillim të shtatorit, me vendim të trajnerit Luciano Spalletti.
Edhe pse problemet e shumta fizike në skuadrën bardhezi kanë shtuar nevojën për alternativa, 27 vjeçari nuk do të përfitojë nga ky ndryshim.
Në krahun tjetër, Juventusi synon të konfirmojë formën pozitive në Europë. Pas tri fitoreve radhazi, bardhezinjtë përgatiten për përballjen me AZ Alkmaar, me objektivin për të zgjatur serinë e rezultateve positive.
Klan News
/tvklan.al