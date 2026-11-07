Mbyllet protesta/ Protestuesit sulme me molotovë e gurë, ujë pa ndalim nga policia

Rreth mesditës protestuesit nisën të grumbulloheshin përpara Ministrisë së Arsimit. Tani shënon ora 19:00 dhe ky tubim konsiderohet i mbyllur. Kjo është protesta e tretë kombëtare ndërsa rreth një muaj studentë e të rinj kanë protestuar duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Numri i pjesëmarrësve ka rënë.
Sot, u shënuan disa raste tensionesh si te Ministria e Arsimit ashtu dhe në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Kësaj radhe, policia nuk ka përdorur asnjë formë tjetër për shpërndarjen e tyre përveç se ujit me presion masivisht, pavarësisht se në drejtim të tyre janë hedhur gurë, molotovë e sende të tjera të forta. Deri më tani nuk raportohet për të lënduar.
Protestuesit janë shpërndarë nga bulevardi “Dëshmorët e Kombit” ndërsa situata paraqitet më e normalizuar. Policia po qëndron në gatishmëri për një tjetër rigrupim të protestuesve, të cilët janë shpërndarë në disa drejtime pas ujit me presion të vazhdueshëm të hedhur drejt tyre.
Protestuesit nuk heqin dorë, vijojnë sulmet me gurë e mjete piroteknike kundër policisë
Situata vijon të jetë e tensionuar te kryeministria. Pavarësisht sulmeve të vazhdueshme të protestuesve me gurë, molotovë e sende të tjera të forta, policia ka reaguar vetëm me hedhje masive të ujit me presion.
Protestuesit janë zhvendosur më në distancë nga kryeministria, për shkak të ujit me presion, por nuk i kanë ndalur “aksionet”.
Policia largon protestuesit nga bulevardi “Dëshmorët e Kombit” duke hedhur ujë me presion me dy autobotë ndërsa protestuesit vijojnë hedhjen e fishekzjarrëve e të lëndëve të tjera piroteknike. Shumica prej protestuesve po qëndrojnë të “Parku Rinia”.
S’kanë të ndalur sulmet te kryeministria, policia mban larg ‘molotovët’ me ujë me presion
Protestuesit po vijojnë me sulmet drejt efektivëve të vendosur gardh në përpara godinës së kryeministrisë. Me hedhjen e ujit me presion, policia po mban në një distancë të konsiderueshme protestuesit nga kryeministria dhe nga vetë ata. Protestues me maska kanë hedhur dhe molotovë, kryesisht nga krahu i piramidës.
Regjistrohen tensionet e para te kryeministria, policia thirrje me megafon
Molotov, e lëndë të tjera piroteknike janë hedhur nga protestuesit pranë godinës së kryeministrisë dhe kordonit policor. Ndërkohë, Policia ka bërë thirrje me megafon për distancim nga aktet e dhunës dhe personat e maskuar dhe se efektivëve po u rrezikohet jeta.
Policia u është kundërpërgjigjur protestuesve me ujë me presion me qëllim shpërndarjen e tyre. Pavarësisht, të rinjtë nuk i kanë ndalur sulmet me gurë e sende të forta në drejtim të tyre dhe godinës së Ministrisë së Arsimit.
Tensione në protestë/ Kazanë mbeturinash në flakë, policia mobilizohet për ‘kundërsulm’
Pas disa momenteve protestë paqësore, kanë nisur “sulmet” drejt forcave policore. Kazanë mbeturinash, të cilëve u është vënë flaka, janë shtyrë drejt kordonit policor dhe autobotit të ujit, të pozicionuar në anë të Ministrisë së Arsimit. Ndërkohë të tjerë persona kanë hedhur gurë e sende të tjera të forta drejt policisë.
Mbyllet protesta/ Protestuesit sulme me molotovë e gurë, ujë pa ndalim nga policia
07 nëntor 2026 – Mbështetësit e Partisë Demokratike u mblodhën para Kryeministrisë edhe këtë të shtunë, ndërsa marshuan drejt Ministrisë së Arsimit, atje ku ndodhen edhe studentët.
Pak pas mbërritjes së demokratëve tek Ministria e Arsimit nisën edhe tensionet e para. Një grup të rinjsh protestues nuk i mirëpritën mbështetësit e PD në protestë.
Një mbështetës demokrat dhe disa studentë të tjerë që ishin para Ministrisë së Arsimit u përplasen verbalisht edhe fizikisht.
Mes palëve kishte edhe shtyrje, derisa mbështetësi demokrat u largua nga disa persona të tjerë nga protesta.
Kreu i kësaj partie, Sali Berisha, nuk është prezent as në këtë protestë, pasi siç e ka shprehur në “Opinion” nuk do të marrë vëmendjen.
“Nuk ua bëj këtë studentëve”, tha ai, duke argumentuar se e mbështet plotësisht kauzën e tyre.
Marshimin e opozitarëve e drejtoi Flamur Noka, Sekretari i PD-së dhe disa deputetë të grupit. Pjesëmarrja duket e njëjtë me tubimet e mëhershme, ndërsa situata deri më tani paraqitet e qetë.
Kujtojmë se vala e protestave në vend startoi më 13 tetor, ndërsa episodet e dhunës kanë qenë mjaft të shpeshta.