Emisioni i sotëm (2 nëntor) “Opinion”, Tv Klan, u diskutua reagimi dhe qëndrimi i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajt, ndaj kryeministrit Edi Rama. Gjithashtu, u diskutuan takimi i Veliajt me Ministrin e Drejtësisë, Toni Gogu, por edhe zhvillimet më të fundit politike në vend.
I ftuar: Plarent Ndreca, avokati i Veliajt.
Pas Ndrecës, në studio ishte një panel gazetarësh që bënë edhe analizën e kësaj situate.
Të ftuar: Gerta Zaimi, Ornela Çuci, Mentor Kikia, Mentor Nazarko, Artan Hoxha.
Në pjesën e tretë, fokusi u zhvendos tek grabitja e një banke në zonën e Komunës së Parisit.
I ftuar: Besar Bajraktaraj, gazetar
/tvklan.al