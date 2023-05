Shuhet mbretëresha e Rock ‘n’ Roll, Tina Turner!

20:45 24/05/2023

Shuhet në moshën 83-vjeçare, legjenda e muzikës Tina Turner.

E konsideruar si mbretëresha e Rock ‘n’ Roll, ajo qëndron pas një sërë hitesh përfshirë Proud Mary dhe The Best.

“Tina Turner, Mbretëresha e Rock ‘n Roll vdiq paqësisht këtë të mërkurë në moshën 83-vjeçare pas një sëmundjeje të gjatë. Ajo u shua në shtëpinë e saj, në Kusnacht pranë Zyrihut, në Zvicër. Me ikjen e saj, bota humb një legjendë të muzikës dhe një shembull model”, tha në një deklaratë një zëdhënës i këngëtares.

Sipas mediave ndërkombëtare, Turner ndërroi jetë pasi humbi betejën me një sëmundje nga e cila vuante prej kohësh.

Sipas asaj që shkruan The Guardian, Turner u diagnostikua me kancer në zorrë në vitin 2016 dhe në vitin 2017 bëri një transplant të veshkës. Prej vitesh ajo vuante nga problemet me shëndetin.

E lindur në SHBA, Tina Turner ishte një prej këngëtareve rock më të dashura në botë, e famshme për performancat e saj në skenë dhe një mori hitesh.

Ajo u bë fillimisht e famshme në vitet 1960 krah ish-bashkëshortit Ike Turner, me këngët klasike, River Deep, Mountain High, në mesin e repertorit të tyre./tvklan.al