23:38 24/05/2023

Tina Turner, këngëtarja legjendare e Rock’n’Roll nuk jeton më. Ajo u shua në moshën 83-vjeçare pas një beteje të gjatë me kancerin. E adhuruar për zërin e fuqishëm dhe energjinë e jashtëzakonshme, ajo do të mbahet mend përgjithmonë me këngë si River Deep, Mountain High, What’s Love Got to Do With It dhe The Best! Në një homazh kushtuar këngëtares The Guardian përcjell jetën e saj në foto.

26 Nëntor 1939, Tina Turner ishte 24 vjeçe

Tina Turner me ish-bashkëshortin Ike Turner, 1961

Ike & Tina Turner në skenë 1964

Ike & Tina Turner, 1966

Ike dhe Tina Turner me producentin Phil Spector,1966

Tina Turner duke performuar në Wembley Studios, Londër, 1966

Tina Turner, New York City, 25 Nëntor 1969

Tina Turner në studio, 1969

Tina Turner duke performuar në Madison Square Garden në New York City, 28 Nëntor 1969

Ike & Tina Turner me djalin e tyre dhe thjeshtërit; Michael Turner, Ike Turner Jr, Craig Hill dhe Ronnie Turner; 1972

Tina Turner, Kopenhagë, Danimarkë, 1972

Tina Turner, 1975, në filmin Tommy

Tina Turner, Hammersmith Odeon, Londër, 1975

Tina Turner, 1976

Amsterdam, 22 Prill 1979

Tina Turner, Los Angeles, 1980

Tina Turner, New York City, Maj 1981

Rod Stewart, Tina Turner dhe Alana Stewart, 1981 New York City

Tina Turner dhe Andy Warhol, në një 1981

Tina Turner në Hammersmith Odeon, London, Prill 1982

Tina Turner me Lionel Richie, 27 Shkurt 1985

David Bowie dhe Tina Turner, Angli, 23 Mars 1985

Tina Turner në 1985, në filmin Mad Max Beyond Thunderdome

Tina Turner me Mick Jagger, 13 Korrik 1985

Tina Turner me Cher, 1985

Paul McCartney dhe Tina Turner në Wembley Arena, Londër, 20 Qershor 1986

Tina Turner, Londër, 16 Dhjetor 1986

Tina Turner Mynih, Gjermani, 5 Mars 1987

Tina Turner, 1988, në Rio de Janeiro, Brazil

Tina Turner dhe Erwin Bach, në ditëlindjen e saj të 50 në Londër, Nëntor 1989. Çifti u njoh në 1986 dhe u martuan në 2013-n, në Zvicër.

Tina Turner këndoi kolonën zanore për filmin e 1995 të James Bond, GoldenEye

Tina Turner me Elton John 13 Prill 1999

Tina Turner me Giorgio Armani, Shtator 2003

Tina Turner me Presidentin amerikan George W Bush dhe Laura Bush në Shtëpinë e Bardhë, 4 Dhjetor 2005

Beyoncé dhe Tina Turner 10 Shkurt 2008

Tina Turner dhe Giorgio Armani në Francë, ku u nderuan e urdhrin e lartë Légion D’Honneur, nga Presidenti Nicolas Sarkozy, 3 Korrik 2008

Tina Turner, 1 Dhjetor 2008

Tina Turner, 3 Mars 2009

Tina Turner, Hamburg, 3 Mars 2019

