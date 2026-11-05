Dy grupime studentore dhe katër organizata të shoqërisë civile kanë depozituar tre ankime në Gjykatën Kushtetuese kundër akteve të miratuara nga qeveria më 28 tetor.
Në qendër të kundërshtimeve është akti normativ, i cili i jep policisë të drejtën të ndalojë ose kufizojë protestat pranë institucioneve, të largojë qytetarët nga zonat e mbrojtura, të kërkojë fshirjen e postimeve në rrjetet sociale dhe të vendosë gjoba deri në 500 mijë lekë.
Po ashtu, kundërshtohet edhe akti normativ që parashikon përgjegjësi të organizatorëve për dëmet e shkaktuara nga persona të tjerë gjatë protestave, si dhe vendos gjoba për sjellje të kryera përpara se këto sanksione të ekzistonin.
Ankimi i tretë lidhet me vendimin e qeverise per krijimi e një regjistri policor në prokurori. Sipas studentëve, ky mekanizëm mund të sjellë kufizime të lëvizjes jashtë vendit pa një vendim gjykate, njoftimin e shtetit ku udhëton personi, si dhe informimin e hoteleve nga policia.
Klan News
/tvklan.al