Kategoria Superiore do të rikthehet sot në fushë, ku java e 11 do të nisë me dy sfida në orën 13:30.

Tirana do të presë në “Selman Stërmasi” skuadrën e Teutës. Kryeqytetasit nuk fitojnë prej 3 ndeshjesh dhe do të kërkojnë që të marrin pikët maksimale në shtëpi.

Situata është pothuajse e njëjtë në kampin durrsak, me ekipin e Edlir Tetovës që do të tentojë kthesën e menjëhershme pas dy humbjeve radhazi.

Në po të njëjtin orar do të luhet edhe takimi Laçi-Partizani.

Të kuqtë vijnë në këtë sfidë me besimin e shtuar pas fitores me Teutën në Durrës, ndërsa Laçi do të shfrytëzojë faktorin fushë.

Dita e sotme do të mbyllet me ndeshjen Vllaznia-Elbasani e cila do të luhet në stadiumin “Loro Boriçi” duke nisur nga ora 18:30. 

Ndërkohë e diela ka rezervuar dy takime të tjera. Dinamo-Skënderbeu dhe Egnatia-Vora.

Klan News

/tvklan.al