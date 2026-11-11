Tre persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë kanë mbetur të plagosur rëndë pasi një automjet përplasi një grup njerëzish në Los Angeles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ngjarja ndodhi pranë hyrjes së një stacioni metroje, mes të plagosurve ishte edhe drejtuesi i automjetit, një burrë rreth të 60-ave, ndaj të cilit po kryhen teste për të përcaktuar nëse ishte nën ndikimin e substancave.
Dëshmitarët thanë se mes personave të përfshirë në aksident ishin edhe nje shitëse ambulante që shpërndante ushqime për njerëzit në nevojë.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes.
/tvklan.al