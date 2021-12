Babil – Episodi 48

19:30 31/12/2021

Çfarë do të thuhet në përballjen e parë mes Edës dhe Irfanit?

Çfarë do të ndodhë me Denizin kësaj here?

Irfan bën një aksident të tmerrshëm. A do të arrijë Ajshe në kohë ta shpëtojë atë?

Egemen nga ana tjetër i propozon Edës për martesë…