Barbarossa – Episodi 102

21:00 23/05/2023

Cili do të jetë tashmë plani i hakmarrjes së Don Diegos? Me kë do të bashkëpunojë ai?

NJë leter me një lajm të dhimbshem mbërrin për Piri Reis.

Selim bien në kurthin e Oruçit.