Barbarossa – Episodi 53

Shpërndaje







21:00 15/03/2023

Çfarë do të thuhet në një përballje mes Oruç dhe Karabej?

Hizir do të ndeshet me një anije tjetër. Si do të përfundojë kjo beteje?

Një bisedë me Oruçin do të mërzisë Izabelen.