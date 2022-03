Pasion dhe pushtet – Episodi 137

Shpërndaje







23:00 10/03/2022

Rehina dhe David më në fund marrin mbështetjen e familjarëve të tyre për dashurinë e madhe që ata ndjejnë për njëri-tjetrin.

Çfarë do të ndodhë me Erikun në burg?

A do t’i japë tashmë Gabriela një mundësi Agustinit?

Cili do të jetë përfundimi i Frankos?

Çfarë do të ndodhë me Hulian dhe me dy dashuritë e saj?