Pasion dhe pushtet – Episodi 96

23:00 12/01/2022

Horhe dhe David zihen me grushta për shkak të Rehinës.

Umberto vazhdon të luajë me dy porta, si me Eladion ashtu dhe me Arturon.

Hulia poshtërohet nga Nina në mes të të gjithë anëtarëve të fondacionit…