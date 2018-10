Sulltan Murati nxjerr një ferman të ri në lidhje me trashëgimin e fronit.

Princ Kasemi është i pari që kundërshton këtë vendim.

A do të mundet sulltaneshë Kosem të ndryshojë mëndjen e Muratit?

Një urdhër i dytë ka të bëjë me dy vëllezërit e sulltanit. Çfarë do të ndodhë me ata?