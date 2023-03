Vajza në dritare – Episodi 183

Shpërndaje







19:30 13/03/2023

Nalan e vendosur për t’u divorcuar nga Sedat dërgon avokaten e saj në vilen Korolu.

Si do të jetë përballja me Sedatin pas gjithë kësaj?

Ndarja me Sedatin do të ndihmojë Nalanin të afrohet më shumë me Hajriun.