Velvet – Episodi 113

Shpërndaje







01:00 25/01/2023

Ana dhe Alberto rikthehen në Velvet. Cila do të jetë arsyeja e vërtetë e këtij rikthimi?

Maks gjithashtu kthehet në Velvet me një mision. Si do të jetë takimi i tij me Dona Blancan?

Cila do të jetë përgjigja e analizave të Klarës?

Të gjithë të lumtur e të bashkuar mbyllin ciklin e tyre në Velvet me një martesë. Kush do të jetë çifti?