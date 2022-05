Vera e fundit – Episodi 17

17:00 13/05/2022

Akgyn përsëri futet në telashe. Çfarë do të ndodhë me të kësaj here?

Soner mundohet të bëjë për vetë Nazin duke i shkuar asaj në takim në vend të Erajit.

Selim dështon në operacionin e tij falë spiunimit të Akgynit…