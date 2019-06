Oja shkon në shtëpinë e Mervesë dhe përballet me një surprizë aspak të këndshme.

Burxhu arrin qëllimin e saj duke blerë shtëpinë që ajo ka ëndërruar.

Arzu sheh Pelinin duke u shoqëruar me Burxhunë. Çfarë reagimi do të bëjë ajo pas kësaj?

Për çfarë do të flasë kësaj here Pelini me Ojën?