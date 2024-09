Berisha sot në SPAK, pritet vendimi final për çështjen “Partizani”

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha do të paraqitet sot në orën 12:00 në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. SPAK do t’i komunikojë ish-kryeministrit se cili është vendimi përfundimtar që ka marrë në lidhje me çështjen e privatizimit te ish-kompleksit sportiv “Partizani”.

Po ashtu prokurorët e SPAK i kanë dërguar fletëthirrje edhe Jamambër Malltezit dhe Fatmir Bektashit për t’u paraqitur në prokurori.

Ende nuk bëhet me dije se cilat janë akuzat zyrtare për të cilat Berisha mund të merret i pandehur nga ana e SPAK. Kreu i opozitës ndodhet nën masën e sigurisë “arrest në shtëpi” që nga data 30 dhjetor e vitit të kaluar. Ndërkohë ka zhvilluar disa beteja me drejtësinë për të fituar lirinë, por kërkesat e tij janë rrëzuar nga ana e gjykatave.

Në 20 tetor të vitit 2023 Gjykata e Posaçme e përfaqësuar nga gjyqtarja Irena Gjoka firmosi 3 udhërarreste, në mungesë masë sigurimi “detyrim paraqitje” dhe “bllokim pasaporte” për Berishën dhe Bektashin dhe “arrest në burg” për Malltezin. Më pas ky i fundit u lirua nga Gjykata e Apelit e cila e dërgoi në “arrest në shtëpi”.

Ndërsa për Berishën duke qenë se nuk u paraqit për të firmosur të hënë e parë dhe të 3 të çdo muaji, SPAK iu drejtua Kuvendit me kërkesë për heqjen e imunitetit të Berishës dhe kërkoi nga gjykata ndryshim të masës së sigurimit. Togat e zeza vendosën më 30 dhjetor 2023 që Berisha të hetohet nën masën e sigurimit “arrest në shtëpi”.