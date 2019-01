Bojkoti i Universiteteve, Rama: E papranueshme, sot alokohen fondet për studentët

Kryeministri Edi Rama dënon bllokimin që po u bëhet Universiteteve, ku prej 3 ditësh studentët bllokojnë fakultetet duke bojkotuar mësimin.

Në rrjetet sociale, Kryeministri thotë se ky agresion nuk do të vazhdojë dhe nuk do të prishë debatin, që sipas tij, ka nisur me studentët.

Ndërkohë, Rama bën me dije se sot Ministria e Financave ka nisur të alokojë fondet për studentët që përfitojnë nga ulja e tarifave.

Ndërsa ditën e nesërme do të bëhet prezantimi i programit të punësimit në administratë të studentëve ekselentë.

“U kërkoj ndjesë e mirëkuptim studentëve e prindërve, që përmes mijëra mesazhesh ankohen për pengimin e dhunshëm të mësimit. Përbuzje për politikën që fshihet pas këtij agresioni të papranueshëm ndaj Universitetit. Kjo maskaradë s’do ta devijojë dot rrugën e nisur me studentët.

Universitetet kanë dorëzuar në Ministrinë e Arsimit të gjitha listat e studentëve që do të përfitojnë mbështetjen tonë financiare, sipas Vendimit të Qeverisë. Ministria e Financave ka nisur sot punën për të realizuar alokimin e fondeve në çdo universitet, student për student.

Nesër është gati për prezantim publik portali i Programit të ri Kombëtar të Punësimit në administratë të studentëve më të mirë. Ky program është një nga risitë e reflektimit mbi protestën, i cili na çoi shumë përtej 8 kërkesave. Qentë le të lehin ne do shkojmë së bashku përpara”, shprehet Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al