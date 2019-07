Gjobë marramendëse për Facebook

Autoritetet amerikane kanë miratuar një gjobë rekord prej 5 miliardë Dollarësh për Facebook për shkeljen e privatësisë së të dhënave të përdoruesve, duke iu referuar skandalit të Cambridge Analytica. Komisioni Federal i Tregtisë në SHBA po heton pretendimet se Cambrydge Analytica ka përdorur në mënyrë të paligjshme të dhënat personale të 87 milionë përdoruesve të Facebook. Kompania dhe Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorëve në SHBA nuk kanë bërë asnjë koment.

Gjoba 5 miliardë Dollarë që është miratuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorëve do të duhet të aprovohet nga Departamenti i Drejtësisë. Ndërsa është e paqartë sa kohë do të duhet deri në një vendim përfundimtar. Nëse miratohet, kjo do të ishte gjoba më e madhe e vendosur ndonjëherë nga AMK ndaj një rrjeti social.

Skandali i Cambridge Analytica ka të bëjë me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave personale të përdoruesve të Facebook. Rrjeti social po hetohet nëse ka shkelur marrëveshjen e vitit 2011, që duhet të njoftojë përdoruesit të japin pëlqimin nëse janë dakord që të dhënat e tyre të përdoren për qëllime të caktuara. /tvklan.al