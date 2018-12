Hidhet shorti për raundin tjetër të Champions League

16 skuadrat që kaluan fazën e grupeve të Champions League kanë mësuar të premten kundërshtarët për fazën me eliminim të drejtpërdrejtë.

Nga shorti i hedhur mesditën e sotme, kanë dalë sfida tepër interesante, mes të cilave Atletico Madrid-Juventus, Manchester United-PSG apo Liverpool–Bayern.

Më me fat në letër ka qenë Manchester City që do të përballet me Schalke O4, Barcelona që do të luajë me Lyonin apo Reali i Madridit që përballë do të ketë Ajaxin.

Të gjitha përballjet:

Schalke O4 – Manchester City

Atletico Madrid – Juventus

Manchester United – PSG

Tettenham – Dortmund

Lyon – Barcelona

Roma – Porto

Ajax – Real Madrid

Liverpool – Bayern

