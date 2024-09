Kuvendi në seancë plenare, mbyllet interpelanca Rama-Bardhi

Mbetjet toksike, Rama: Porti i Durrësit, i sigurt. Së shpejti do kemi aty edhe portin e NATO-s

Në interpelancën për mbetjet toksike, kryeministri Edi Rama i ktheu përgjigje akuzave të opozitës. Ai tha se Porti i Durrësit është port i sigurtë dhe kjo është përcaktuar nga autoritete europiane përmes inspektimeve dhe certifikimeve.