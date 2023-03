Rama: Paga mesatare 900 Euro, brenda 2 viteve

Shpërndaje







15:32 29/03/2023

“5 mijë Lekë plus për pensionistët, fondi nga taksa e prodhuesve të energjisë”

Qeveria ka vendosur të rrisë sërish pagat për administratën publike me synimin që brenda dy viteve, paga mesatare në administratë të arrijë në nivelin e 900 Eurove. Ky vendim që është pjesë e një plani ambicioz për pagat, u bë publik nga vetë Kryeministri Edi Rama pas mbledhjes së qeverisë.

Edi Rama: Synon të realizojë një target të një page mesatare prej 900 Eurosh.

Kryeministri shpjegoi se vendimi do të merret me dy faza dhe synohet që Shqipëria t’i ketë pagat në nivelin e lartë të rajonit.

Edi Rama: Do të kemi një rritje tani së shpejti për një pjesë të shkallëzuar.

Lajmi tjetër që dha kryeministri Edi Rama ishte dhënia e shpërblimit prej 5 mijë Lekësh për pensionistët nga të ardhurat e realizuara nga taksat nga prodhuesit e mëdhenj të energjisë. Pyetjes nëse ky vendim për pensonistët bie në kundërshtim me Kodin Zgjedhor, pasi jemi në prag të zgjedhjeve lokale, Rama u tha se asgjë nuk mund ta pengojë qeverinë nga ato çfarë kanë caktuar partitë.

Edi Rama: S’mund të ju themi pensionistëve që nga taksa e jashtëzakonshme që merret tani në fund të Marsit “ju nuk mund të merrni gjë se janë ca zgjedhje vendore dhe do të prisni 4 muaj se kështu kanë vendosur partitë nga ato kinezeritë e tyre për të bërë sisteme që janë të panjohura në botë. Ne i respektojmë ato kinezëri që i kemi bërë vetë, por kjo nuk mund të i shkojë në mend asnjë njeriu se mund të na pengojnë ne që të shpërblejmë pensionistët në kushtet kur për pensionistët jo 5 mijë Lekë të reja, por edhe 1 mijë Lekë, janë të rëndësishme.

Më pas gjatë një takimi me përfaqësues me një subjekti ndërtues, Rama tha se qeveria nuk do të japë leje ndërtimi apo të drejtën për të investuar në punë publike nëse nuk i deklarojnë të plota pagat e punonjësve.

Edi Rama: Ne nuk do të pranojmë më kompani ndërtimi për të ndërtuar rrugë e çerdhe, ose nuk do të pranojmë as kompani që kërkojnë leje ndërtimi nëse sjellin paga të tilla, raportojnë paga të tilla. Nuk do t’i pranojmë. Do të dalin nga tregu nëse nuk i paguajnë sa duhet punonjësit.”

Në konferencën për shtyp, i pyetur pse nuk është dekretuar ende Vlora Hysenit në krye të Shërbimit Informativ Shtetëror, kryeministri dhe këtë përgjigje:

Të njëjtën përgjigje dha edhe për çështjen e hetimit të nisur nga SPAK ndaj ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj.

Tv Klan