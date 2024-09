Ukrainë-Shqipëri 1-2, Jasir Asani përmbys rezultatin. Aksion model i kuqezinjve (Ndeshja minutë pas minute)

Duro: Sylvinho nuk do të rrezikojë, u beson të njëjtëve lojtarë

Për Klodian Duron, Sylvinho nuk do të rrezikojë në asnjë ndeshje dhe këtë e tregon me emrat që hedh në fushë.

Klodian Duro: Sylvinho të paktën në syrin tim me këtë formacion më vërteton që ai nuk do të rrezikojë në asnjë ndeshje sepse u beson po të njëjtëve lojtarë. Nuk rrezikon apo nuk kalon në aventurë qoftë në një ndeshje që mund të luajmë më mirë ose të dalim më shumë në sulm. Trajneri po i përmbahet idesë së tij dhe nuk do të riskojë.