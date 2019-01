A shkon dot në Amerikë po të duash? Replikat Rama-Berisha

Kryeministri Edi Rama dhe ish-Kryeministri Sali Berisha kanë shkëmbyer replika këtë të enjte në Kuvend lidhur me udhëtime të mundshme në Amerikë.

Edi Rama: Saliu këtu e nisi fjalën e tij me Amerikën dhe më bëri një pyetje të drejtpërdrejtë për bashkëshorten time. Nuk i jam përgjigjur kurrë, por sot do t’i përgjigjem se kam edhe unë një pyetje për Saliun. Sali “ABi Bank” monitorohet drejtpërdrejtë nga Enti Rregullator i Bankave në SHBA. Nëse bashkëshortja ime do të ishte aksionere, të jesh i sigurt se mua nuk do të më lejonin ta kapërceja më oqeanin. Tani kam unë një pyetje të drejtpërdrejtë për ty. Sali, ti e kapërcen dot oqeanin me dash? Hajde përgjigju. Hajde përgjigju. Me dash? Më bëre një pyetje të drejtpërdrejtë, ta dhashë një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe të bëra një pyetje të drejtpërdrejtë. Nëse unë do të isha ai që më përshkuan ti, të jesh i sugirt se unë s’do e kapërceja dot oqeanin, jo më të komunikoja drejtpërdrejtë me Shtëpinë e Bardhë, me kërkesë të Shtëpisë së Bardhë, se unë s’kam mundësi t’i kërkoj gjë Shtëpisë së Bardhë”.

Sali Berisha: Kur unë u largova nga aktiviteti nuk kam bërë dhe kam refuzuar çdo lloj ftese nga kushdo, sepse unë tani përfaqësoj zgjedhës dhe jam person privat. Kam marrë ftesa më shumë se kushdo tjetër dhe çdo dy muaj. U kam bërë të qartë se i kam ndërprerë të gjitha udhëtimet zyrtare. E kam të vendosur që nuk udhëtoj për qëllime zyrtare. Po të më teket, shkoj kur të më teket. Me SHBA kam arritur aty ku nuk mund të arrish ti kurrë. Kanë qenë republikanë, demokratë, i kam respektuar, nuk i kam thënë turpi i qytetërimit tjetrit, si i ke thënë ti Donald Trump dhe më pas jep 20 milionë dollarë për ta takuar. Ke filluar një lojë të madhe në kurriz të shqiptarëve, por nuk do të mbetesh pa marrë përgjigjen që meriton.

Edi Rama: Unë nuk të pyeta a ke marrë ftesa nga SHBA. Nga ana tjetër, duke menduar se si ta japësh përgjigjen, bëre një gabim, the që unë nuk dal më jashtë shteti për arsye pune. Ti merr Mediun dhe shkon në Bundestag dhe s’lë llaf pa thënë për Shqipërinë. Unë nuk e diskutoj që ka njerëz që të ftojnë, unë të pyeta ti me dash, e kalon oqeanin apo jo?

Sali Berisha: Që nesër!

Edi Rama: Nderi e do që unë të jem i dëshiruar, që ti vërtetë ta kalosh oqeanin nëse do, por mënyra se si ti përgjigjesh, më bën të mendoj se ka një problem. Kij kujdes, sepse e mbylle fjalën me një çështje e cila s’kishte lidhje fare me pyetjen time dhe s’kishte lidhje fare me shqetësimin tënd. The që unë i paskam hyrë një loje të rrezikshme, madje më ngatërrove mua me Lulin. Po është Luli që ka paguar para nëpërmjet miqve rusë për të bërë një fotografi.”

“Akuza jote se unë paskam paguar 20 mln dollarë për të takuar Trump, rëndon edhe Presidentin e Amerikës, sepse është i ndaluar të bëjë një gjë të tillë. Ti se ke problem, sepse çdo gjë që të thuash çështja e vizës është përcaktuar. Por po të them një gjë, SHBA-të ti i ke sfiduar disa herë, edhe këtu në këtë foltore, kur i ke quajtur autorët e rrëzimit tënd, këtu bashkë me të ndjerin Bashkim Gazidede dhe të mirënjohurin Bledim Çela. Tani më kujtohen fjalimet tuaja pas zgjedhjes së Trump dhe sa shumë i thërrsnit që të vinte t’ju ndihmonte.

“Sali, ABi Bank është bankë amerikane, e cila kontrollohet nga Enti Rregullator i Bankave të Amerikës. Dhe po ta përsëris, ti je njeri që je marrë me gratë, je marrë me vajzat, me kalamajt, mbesat, me kë s’je marrë. Ti je njeri që s’ke kanun, ti je njeri që s’ke Kushtetutë, ti je njeri që s’ke ligj, ti je njeri që s’ke moral, por ti gruas time dhe familjes time i ha atë që nuk thuhet.”

Pasi iu ndërpre fjala në parlament, Ish-kryeministri Sali Berisha foli për mediat jashtë sallës së Kuvendit.

Sali Berisha: I paskemi thënë se nuk njeh djalin. E vërteta është se nuk e ka njohur djalin. Këtë e ka shkruar miku i tij, këshilltari i tij kryesor në gazetën Tema. Dhe këtë fakt e ka konfirmuar presidenti aktual, i cili ka deklaruar se e kam detyruar të pranojë djalin e tij me kusht që ta votoj për kryetar bashkie në vitin 2000. Ky është njeriu që merret me sharje personale. Ai nuk njeh asnjë normë, asnjë parim. Na foli për moral. Gjeni pak debatin e tij me Mustafain, kur i thotë tre parime janë të shenjta: ‘Nuk vjedh, nuk vras dhe nuk marr gruan e shokut’. Edhe vjedh, edhe vret edhe merr gruan e shokut.

I pyetur nëse i është refuzuar ndonjëherë viza amerikane, Berisha tha “Kurrë, kurrë asnjëherë. Por duhet të them një gjë, unë nuk udhëtoj. Në mënyrë absolute kurrë nuk më është refuzuar, është një trillim.”

/tvklan.al